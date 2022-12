Pilar Mañé no sabe cuándo se irá Shakira a Miami

MADRID, 28 (CHANCE)

Hace unos días Shakira colgaba en sus redes sociales una fotografía con sus hijos en Dubái, celebrando la Navidad de una manera distinta después de todo lo que ha sufrido este año tras su separación sentimental con Gerard Piqué. La artista se sinceraba con sus seguidores y aseguraba que se encontraba "En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad".

De lo que no nos cabe ninguna duda es del año tan complicado que ha tenido la cantante: primero los rumores de separación, luego la confirmación y días más tarde el nuevo amor que su expareja tenía desde antes de hacer pública su ruptura... pero sin duda, lo que más les ha costado a ambos es ponerse de acuerdo en la custodia de sus dos hijos.

Ahora, es una incógnita saber cuándo se marchará con sus hijos a Miami, donde comenzará su nueva vida sin Piqué y tampoco sabemos si el día de Reyes los menores disfrutarán con su padre. Por eso, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la abogada de Shakira y nos ha aportado un poco de luz a estas incógnitas.

Pilar Mañé supone que los hijos de la cantante pasaran Reyes con su padre, Gerard, aunque tampoco nos lo confirma: "No lo sé. Supongo, supongo, supongo. No se preocupe que todo irá bien". En cuanto a la marcha de la cantante con sus hijos a Miami, la letrada nos asegura que "no tengo ni idea" porque "no la he vuelto a ver. Estamos de vacaciones".

Lo que sí que nos ha querido negar Pilar es que exista mala relación entre Shakira y Piqué y que sean los abogados quienes tengan que mediar: "No se preocupe que es muy buena". Unas declaraciones que llaman mucho la atención debido a que en los últimos meses no les hemos visto juntos en muchas ocasiones y cuando han coincidido en el mismo lugar, no se han dirigido la palabra, ni siquiera una mirada.