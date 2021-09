Pilar Rubio asegura que no se plantea ampliar la familia

MADRID, 15 (CHANCE)

Pilar Rubio está viviendo uno de sus mejores momentos personales y además, ha demostrado con creces estar locamente enamorada de su marido, Sergio Ramos, por el que ha dejado su vida en España y se ha ido a París con él por su cambio de contrato en el ámbito deportivo.

Hemos hablado con ella y nos ha asegurado que todos se han adaptado "Bien" a su nueva vida en París: "Bien, todos bien. Lo importante es que el tiempo que estemos juntos sea tiempo de calidad y siempre... es que realmente es como cuando vivíamos todos aquí porque aunque todos viviésemos aquí no estaba las 24 horas del día con mis hijos porque trabajo y trabajo fuera de casa, entonces o me clono o es imposible estar en dos sitios a la vez, pero lo importante es que ellos se han adaptado muy bien a su colegio y todo".

La presentadora confiesa como lleva el tema del idioma: "Pues me entero más de lo que yo pensaba, ¿Eh? ya lo entiendo bastante, pero me cuesta hablar que todavía hago una mezcla". En cuanto a si se plantea ampliar la familia, Pilar lo descarta: "¿Una niña? yo es que con mis cuatro hijos estoy encantada, o sea no quiero más, verdad. Si viene, viene, eso nunca se sabe, pero de momento con los cuatro terremotos ya tengo bastante".

Muy amiga de Vania Millán, explica como encuentra a la modelo en su lucha por ser madre: "Yo la apoyo siempre en lo que ella quiera y en lo que ella necesite, sabe que tiene mi amor incondicional. Ella está muy bien, claro, la veo todas las semanas y puedo corroborar que ella está bien".

Pilar Rubio es la nueva embajadora de 'Buddyfit', una app en la que el usuario podrá encontrar cientos de clases de entrenamiento online: "Es una app fitness con la que puedes encontrar un montón de clases online en directo y aparte puedes programarte tus entrenamientos como quieras. Tienes clases de todo tipo, clases de yoga, de meditación, de fuerza, de combat, de todo lo que se te ocurra... de piernas, de glúteos, no sé, podría decirte un montón porque tienes los entrenadores más tops, tenemos más de cuarenta entrenadores, y más de 400 clases al mes distintas, clases que además las puedes disfrutar en directo, que puedes estar a la vez interactuando con el profesor y luego a parte tienes cuarenta y ocho horas que si en ese momento no te ha pillado bien, pues poder verlas".