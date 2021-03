Pilar Rubio celebra su cumpleaños con un baile muy especial en 'El Hormiguero'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Pilar Rubio cumple con su sección en 'El Hormiguero' en un día muy especial para ella, el de su 43 cumpleaños. Como no podía ser de otra forma los compañeros de la colaboradora no quisieron dejar pasar el día sin tener un detalle con su compañera a la que le cantaron cumpleaños feliz en directo y le regalaron un gran ramo de flores.Con un nuevo reto por delante, el equipo de 'El Hormiguero' volvió a poner toda la carne en el asador para la creación de un gran escenario de Hollywood en el que Pilar y un cuerpo de baile protagonizado por mujeres"Hoy es mi cumpleaños y lo estoy celebrando entre luces, cámaras, decorados y cables, como muchas veces. Sigo disfrutando cada día de mi profesión y me sigo emocionando con lo que conseguimos juntos" ha escrito Pilar en su cuenta de Instagram como muestra de agradecimiento al equipo con el que trabaja. Con un guiño muy especial para su marido Sergio Ramos, sentencia: "Cuando llegue a casa lo celebro contigo, mi amor".