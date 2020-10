Pilar Rubio confiesa qué operación se haría tras ser mamá de cuatro niños

MADRID, 27 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida como madre de cuatro hijos al lado de Sergio Ramos, Pilar Rubio ha vuelto a demostrar que compagina a la perfección su faceta familiar con la profesional y es que en esta ocasión la colaboradora de 'El Hormiguero' presentó los nuevos productos de Cristian Lay como nueva embajadora de la marca.

- Pilar, embajadora de Cristian Lay. Explícanos en que consiste tu papel de embajadora y en que consiste la nueva etapa de Cristian Lay.- Cristian Lay lo que ha hecho, como siempre, ha sido innovar, adaptarse a los tiempos. Es una empresa española que lleva cuarenta años haciéndonos muy felices con toda su venta directa, pero a parte en esta nueva etapa lo que ha hecho es que todas las novedades que siempre han tenido en sus productos de alta belleza, de alta joyería, bisutería y complementos, quiere que pase al mundo online.- Y más ahora mismo como está el tema del coronavirus, mejor todo lo que se pueda online y a distancia.- Yo siempre he sido una consumidora online. El 90% de las compras que hago para mí o para mi casa son online.- ¿Cuáles son los básicos de Cristian Lay?- Para mí son las joyas. Me gusta que siempre van un paso más allá, que son muy innovadores y tienen un diseño que es lo más transgresivo que hay, pero a parte guardan esa esencia, cuidan mucho las personas de todas las edades. El catálogo es tan amplio que siempre hay algo que te gusta y algo con lo que te sientes identificado.- Diste a luz el 26 de julio y te vemos ya cómo si no hubiese pasado nada por tu cuerpo después de cuatro embarazos. ¿Cómo has hecho para recuperarte?- Pues creo que es cuestión de constancia. Yo durante el periodo de gestión compartí con casi seis millones de seguidores que tengo en redes sociales los entrenamientos que hacía, las recetas de cocina y todo lo que para mí era beneficioso para recuperarme y sentirme bien. Es simplemente llevar una vida consciente de que tienes que cuidarte y sobre todo disfrutar con ello.- ¿Cómo fue dar a luz en plena pandemia? ¿Tenías mucho miedo de meterte en un hospital?- Para nada, no tuve ningún miedo porque realmente sabía que no iba a haber ningún problema. El ala de embarazadas estaba muy controlada y muy protegida porque evidentemente somos población de riesgo. En ningún momento pensé que la situación iba a ser distinta por el tema del covid.- El embarazo si que te pilló confinada. ¿Viviste este embarazo de una manera distinta por pillarte en el confinamiento? - Creo que nadie esperaba esta situación. Estando embarazada o no, pues sí, lo viví distinto. Es una situación atípica en la que tenía a mis hijos en casa en la que tenía que ejercer de profesora, de madre, de amiga, de pareja y seguir trabajando. Seguir con la responsabilidad y el compromiso que tengo con todos mis seguidores, y al final no paré. No tuvimos momento de descansar, durante el confinamiento solo tuvimos tiempo de ver media película. Te digo media porque luego me quedé dormida, realmente creo que aprovechamos bien el tiempo. No fue una situación agradable para nadie, pero nosotros aprovechamos el tiempo para estar en familia y disfrutar de nosotros mismos. Al no tener horarios, a veces no coincidimos.- ¿Cómo han vivido tus hijos estos momentos?- Yo estoy bastante sorprendida, gratamente sorprendida con mis hijos, por cómo han aceptado el hecho de volver al colegio con mascarilla porque ellos están todo el día con mascarilla y no se quejan, la verdad. Me quejo yo más y lo llevo bastante peor. Durante el confinamiento ellos estuvieron súper felices de estar con sus papis, no ir al colegio y hacer los deberes en casa.- ¿Cómo te estás apañando con el bebé y los otros tres? Son todos muy pequeños porque el mayor tiene seis años.- Sí. Tengo uno de cero, otro de dos, otro de cuatro y otro de seis. Bien, la verdad es que tienen sus rencillas, pero cada vez me lo tomo con más filosofía. Ya no me ataco si se pelean o si uno se pone a llorar, yo respiro, cuento hasta diez y pienso, ya se le pasará. Me lo tomo con mucha más filosofía porque si no qué, ¿Qué hago? - Maximiliano Adriano, ¿Qué tal está?- Súper bien. La verdad es que está muy gordito, se porta bien, no llora nunca, pero tampoco come. Ninguno de mis cuatros hijos ha comido bien.- ¡Qué horror!- Sí, es un horror. Eso es un horror, pero menos mal que tengo a mi madre que me ayuda y nos vamos alternando. Nos alternamos en el tema de las comidas.- ¿Tú de pequeña eras igual?- Sí, me dice que es culpa mía que yo era así. Yo creo que es el castigo.- ¿El nombre de dónde lo sacasteis?- Nos gustaban los dos mucho. A mí me encantaba Máximo y Adriano también, pero Sergio era más de Adriano que de Máximo y un día hablando dijimos Máximo Adriano queda bien. Es potente.- ¿Utilizáis los dos cuando lo nombráis? Porque luego se tiende a utilizar uno de los dos nombres.- Pues ahí estamos. Para mí de momento es el bebé.- Leí que cerrabas con este hijo.- Sí, creo que no podría atender a otro más cómo me gustaría. Creo que con cuatro está bien.- Tiene que ser divertido entre ellos, ¿No? Tan seguiditos.- Sí, sí. Están muy bien porque juegan entre ellos.- Incluso te has planteado reconstruirte el pecho porque al no tener más hijos ya no tienes que dar más de mamar.- Sí, porque, aunque todo el mundo lo piense y lo hayan pensado siempre, yo no tengo el pecho operado. Siempre he tenido el pecho que he tenido. Lo siento, pero era mi pecho y sí que he notado, porque le he dado el pecho a todos, que no lo recupero. No se recupera cómo antes de ser mamá, entonces he pensado que si en algún momento me lo tengo que reconstruir, lo haré.- No sé si fuiste tú o Sergio quién había pasado el coronavirus.- No, de momento no. Imagínate que lío con todos los que somos en casa.- El otro día compartías una foto que estabas muy guapa con el pelo corto y te dedicaba Sergio una dedicatoria muy bonita que te decía que estabas guapísima de cualquier manera, mientras no cambiaras por dentro, por fuera vas a estar guapa de cualquier forma.- Sí. De vez en cuando tenemos esos vaciles en las redes.- ¿No te planteas cortarte el pelo? Porque estabas muy guapa.- Realmente no era una foto sino un montaje de estos que se hacen. Cambiarme el pelo de momento no me lo planteo.- Vosotros sois amigos de Ponce, ¿Cómo estáis viendo su relación con Ana Soria?- No sé nada de ese tema, lo siento.