Pilar Rubio se convierte, con permiso de Rita Hayworth, en la "Gilda" más sexy de la historia

MADRID, 18 (CHANCE)

Dejando a un lado los impresionantes retos con los que, semana a semana Pilar Rubio nos ha sorprendido en "El hormiguero", la comunicadora está explotando en los últimos tiempos su faceta más "fashion" con su sección de tendencias. Semana a semana, la mujer de Sergio Ramos cautiva no sólo a la audiencia - y a los invitados al famoso programa - sino también a Pablo Motos, encantado con los looks que luce una de sus colaboradoras estrella.

La hemos visto caracterizada como una sexy María Antonieta, con un look galáctico con pelo blanco incluido, de recatada camarera para conseguir su reto de acrobacias cocteleras... pero nunca tan tan sofisticada como en su última aparición. Y es que, dejándonos a todos boaquiabiertos - a Pablo Motos y Karlos Arguiñano, invitado del programa, los primeros - Pilar se ha convertido en "Gilda".

Y es que pese a no guardar ningún parecido con la protagonista de la inolvidable película de los años 40, Rita Hayworth, la colaboradora ha hecho suyo uno de los personajes femeninos más famosos del cine clásico y, con permiso de la mítica estrella hollywoodiense, se ha convertido en la "Gilda" más sexy de la historia.

Un look espectacular compuesto por un elegante vestido palabra de honor de color negro con escote corazón y una impresionante abertura lateral, unas altísimas sandalias y unos sofisticados guantes altos en el mismo tono. El pelo con suaves ondas - y extensiones, porque no olvidemos que la comunicadora se ha cortado recientemente su melena - y los labios rojos han sido suficientes para cautivarnos, dejando a un lado su imagen de "chica dura y rockera" para mostrarnos la versión más femenina y dulce de sí misma.

La propuesta más sorprendente de Pilar Rubio para estas Navidades porque, como ella misma ha confesado, aunque no podamos salir no hay que dejar de arreglarse. Y, con este espectacular look, desde luego, a nosotros nos ha convencido.