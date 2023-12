Pilar Rubio da la cara y reaparece en Sevilla tras los rumores de que no pasó Nochebuena con Sergio Ramos

MADRID, 27 (CHANCE)

A pesar de que en su última aparición pública Pilar Rubio desmintió rotundamente los rumores de crisis con Sergio Ramos y aseguró que se quieren "con locura", que están tan felices como el primer día y que las informaciones sobre su supuesto distanciamiento serían "chorradas" a las que no tienen tiempo de responder, las especulaciones sobre la pareja no cesan.

¿El motivo? Que la presentadora no aparece en los vídeos que el futbolista y su familia compartieron en redes sociales en Nochebuena. Algo que ha llamado la atención, puesto que muchos han echado de menos que no se hayan dejado ver juntos y que en cambio Ramos sí que haya presumido de su unión con sus padres y sus hermanos, con los que se rumorea que Pilar no se llevaría bien.

Y por si fuera poco su ausencia en los vídeos familiares de la celebración, la comunicadora compartió varias imágenes en París, sin aclarar si eran actuales o simplemente un recuerdo, pero que han alimentado las especulaciones. ¿Pasaron juntos Nochebuena y Navidad o ella ni siquiera estuvo en Sevilla?

Ajena al resurgir de los rumores de crisis, Pilar ha reaparecido en la ciudad andaluza y, sonriente aunque sorprendida por la presencia de las cámaras de Europa Press siguiendo sus pasos -"¿en serio? ¿Qué haces por aquí?" ha exclamado- ha evitado confirmar si pasó con Sergio estas fechas tan especiales.

"Felices fiestas. Es que estoy ocupada" se ha disculpado con el teléfono en la oreja, limitándose a asegurar que tanto Nochebuena como Navidad han ido "muy bien". "Todo muy bien gracias,muy amable" ha añadido cuando le hemos preguntado qué tal con su marido y con su familia política, zanjando así, una vez más, que su matrimonio esté en la cuerda floja.