Pilar Rubio desvela cómo es su relación matrimonial con Sergio Ramos

MADRID, 15 (CHANCE)

Pilar Rubio ha presentado este jueves la nueva colección con Selmark y ha hablado para todos los medios que estaban allí presentes sobre su nueva vida, pero sobre todo de su relación con Sergio Ramos. Y es que recordemos que se ha hablado mucho sobre la situación matrimonial de ambos desde que dejaron España para vivir en París.

La colaboradora de televisión nos ha confesado que, a pesar de lo que digan, mantiene la ilusión del primer día con Sergio: "yo creo que sí. Nosotros no solemos discutir ni aburrirnos, la verdad. Me gusta el efecto sorpresa y cuando llego a casa estoy deseando como si fuese la primera vez que le viera".

Ya son diez años con el jugador de fútbol y lo cierto es que han formado la familia que siempre soñaron, por eso el balance que hace de su relación es positivo: "pues muy bien, fíjate que la convivencia es difícil, pero no porque el amor yo creo que se va haciendo más intenso, te conoces más, tienes muchas más cosas que compartir y muchas más anécdotas de las que luego reírte entonces yo creo que nos lo pasamos mejor".

El paso del tiempo ha hecho que crezcan como personas: "Somos más maduros, más tolerantes el uno con el otro porque cuando tú empiezas con una pareja como que quieres imponer tu personalidad, tus leyes y luego ya como que te vas moldeando y fusionando y ya llegas como a una paz que es muy bonita". En cuanto a si son románticos: "es que mi marido es muy romántico y yo pues hay días que sí y otros que no, pero soy muy imaginativa y me gusta tener siempre sorpresas y hacerle cosas que no se espera en el momento que no se espera".

Pilar también nos ha desvelado cómo es su vida en París y asegura que está muy bien en la capital francesa: "es muy distinto cuando estoy en parís a cuando estoy aquí porque cuando estoy en parís estoy centrada en mis hijos. Me levanto por las mañanas, vamos al colegio, me voy a entrenar y luego pues doy mis clases de inglés, de francés y si tengo un día que me puedo escapar antes de que salgan del cole, pues me voy a ver algún museo, a dar vueltas por parís". Además, parece que tiene sus ventajas haber abandonado España, ya que ahora pasa más desapercibida: "A mí me encanta porque no me conoce nadie y voy por allí tan feliz, me meto en una cafetería, me tomo un café y luego me voy a ver la ciudad paseando tranquilamente".

Sobre como han llevado los niños la vuelta al cole, Pilar nos confiesa que: "bien, muy bien. Son pequeños y sabes que con que tengan amigos para jugar ¡qué bonito es ir al colegio cuando no tienes responsabilidades de exámenes y estas cosas! Van felices, van a jugar".

Pilar ha presentado su nueva colección con Selmark y nos ha asegurado que está encantada: "porque vosotros me habéis acompañado siempre en todos los proyectos y esta cuarta colaboración es diferente porque no nos hemos ido al baño. Seguimos empoderando a la mujer que es lo que quiero, apoyar y que se sienta mejor la mujer, pero esta vez lo he hecho con algo que quiero, que es importante en mi vida que es el deporte. A mí me ha ayudado mucho el deporte, llevar una vida como un poco más ordenada en cuanto a alimentación y en cuanto al cuidado integral y quería compartirlo con línea de deporte que le hemos llamado 'Selmark tech' porque ir al gimnasio no es ponerse un top y unas mallas sino que realmente necesitas que la ropa que lleves se integre contigo, con el deporte que estás realizando y todos tienen unas técnicas y un diseño especial para cada disciplina. Yo soy muy maniática a la hora de entrenar y necesito que la tela tenga refuerzo doble donde lo necesito, donde me haga sentir segura. Por ejemplo, en la zona del vientre necesitamos que tenga ese recogimiento, nos ayuda también a sentir lo que estamos haciendo y todo eso es importante a la hora de optimizar tu rendimiento en el gimnasio".

Y es que la presentadora de televisión asegura que con Selmark siempre vamos a estar cómodas: "Otra cosa que quiero destacar que hemos pensado mucho es que primero Selmark es calidad top, no hay mejor calidad y hemos buscado las mejores licras, pero yo les dije que necesitaba algo que me mueva como me mueva, me haga sentir cómoda entonces hemos utilizado una licra que se estira en todas las direcciones, ¿vale? Da igual el movimiento que hagas, las mujeres que levantan la pierna tipo yoga van a estar súper cómodas porque son telas y diseños que hacen que podamos movernos con total libertad y también necesitamos optimizar el rendimiento en el gimnasio. También hay chicas que entrenan en la calle y le hemos puesto zonas con reflectores, para el móvil hemos puesto bolsillo, lo tiene todo".