Pilar Rubio desvela el secreto de su espectacular melena

MADRID, 7 (CHANCE)

El otoño, además de la llegada del frío, conlleva la caída estacional del cabello, y nuestra consiguiente preocupación al comprobar la cantidad de pelo que se nos cae en esta época del año. No os preocupéis, porque aunque parezca mentira, es un problema que afecta a todas y cada una de nosotras, incluidas las celebrities que siempre presumen de una espectacular melena sedosa, como Pilar Rubio.

Ha sido la propia mujer de Sergio Ramos la que, con toda la naturalidad del mundo lo ha confesado a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, revelando además su secreto para lucir un cabello bonito y cuidado: "OTOÑO. La estación más complicada del año: decimos adiós a las vacaciones y los viajes, llega el frío y empieza la rutina, la vuelta al cole y al trabajo (y el estrés que todo eso conlleva). Pero para mí, lo peor de todo lo que conlleva esta estación es la temida caída estacional del pelo. Todos los otoños me enfrento al mismo problema. Además, este año se suma el postparto por lo que mi preocupación era aún mayor ya que influye mucho en la caída del cabello. Por eso, hace un par de meses, decidí empezar a tomar Haar Forte para fortalecer y darle vitalidad a mi pelo. Desde entonces, noto que apenas se me cae y que lo tengo mucho más fuerte. También funciona genial para las uñas. Estas vitaminas, que me han dado la vida, ¡son 100% naturales y aptas para veganos! Son de SanaExpert, una empresa sostenible y con producción alemana. ¡Os prometo que me tienen enamorada!"

Para las que, al igual que Pilar Rubio, teméis y sufrís a partes iguales la odiada pérdida de cabello con la llegada del otoño, hemos investigado un poquito acerca de Haar Forte, secreto confesable de la comunicadora para presumir de melena, una de sus señas de identidad. SanaExpert, marca alemana que comercializa este producto, tiene una gama extensa de vitaminas y suplementos totalmente naturales y veganos para fortalecer no sólo nuestros cabellos sino nuestras uñas, el aspecto de nuestra piel.... y, acorde a la conciencia ecológica de la colaboradora de "El hormiguero", es una empresa de clima neutral y devuelve al medioambiente todas las emisiones de CO2 derivadas de la fabricación de los productos gracias a sus dos plantas de biogás en Nepal.