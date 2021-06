Pilar Rubio sobre su futuro: "No sabemos lo que va a pasar y es absurdo construir castillos en el aire"

MADRID, 30 (CHANCE)

En un momento de incertidumbre en el que su futuro está en el aire debido a la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, Pilar Rubio tiene claro que son una familia unida y que lo seguirán siendo allá donde vayan. Haciendo verdaderos malabares para compaginar su vida profesional con la personal en la que es mamá de cuatro niños pequeños, la comunicadora asegura que ama su trabajo y que es lo que le da fuerzas para seguir adelante, confesando que a pesar de que le ha costado mucho llegar a donde está a nivel profesional, está dispuesta a todo para poder conciliar su vida laboral con su vida familiar.

Formando el tándem perfecto junto a Sergio Ramos en cuanto a la educación e su hijo se refiere y definiendo al futbolista como su "complemento perfecto", Pilar reconoce que con cuatro niños pequeños no siempre puede estar regañándoles por lo que prefiere hablar mucho con ellos.

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha reaparecido espectacular con un mono blanco y negro en la presentanción de un elixir de belleza y, aunque cauta porque todavía no hay nada decidido en cuanto al próximo destino futbolístico de su marido, sí ha asegurado que no se plantearán nada hasta que no haya una situación real.

- CHANCE: ¿Cuál es tu rutina de belleza?

- PILAR: En cuanto a productos tópicos, cremas, tónico, intento limpiarme mucho la piel, pero para mí es más importante el descanso y comer bien. Cuando comes bien, tienes una dieta equilibrada y aparte te complementas notas ese cambio en la piel, en tu estado de ánimo, en tu energía, todo eso al final se refleja en tu belleza.

- CH: Tienes que aguantar la tarea de trabajo y los cuatro hijos.

- PILAR: Yo suelo hacer una hora y media, cinco días a la semana, no me quita mucho tiempo, pero lo necesito. Días como hoy que he empezado a las 7 de la mañana y termino a las 11 de la noche no me da tiempo a entrenar, pero es verdad que cuando me paso dos o tres días sin entrenar, me empieza a doler todo el cuerpo. Necesito ese movimiento para activarme y aguantar lo que es el día a día.

- CH: ¿Cómo compaginas los cuatro niños con el trabajo?

- PILAR: Durmiendo poco. Al final no quiero quitarle horas a mi familia y tampoco a mi trabajo, sacrifico la parte del trabajo, que no está bien pero ya descansaré en verano o cuando se pueda. A mí trabajar en lo que me gusta me hace muy feliz, me carga las pilas.

- CH: Como son vuestros días en familia.

- PILAR: Estamos muy acostumbrados a eso, nos entendemos muy bien con los niños, además son muy diferentes, tienen esas edades que son todos pequeños pero cada uno tiene sus intereses, nos los pasamos muy bien, jugamos siempre juntos, les gusta estar con nosotros y compartimos momentos muy bonitos.

- CH: Como son ellos.

- PILAR: Pues tienen momentos que se matan y tienen otros momentos que se aman. Yo les dejo un poco que ellos vayan evolucionando y viendo cómo se sienten, no les puedo estar todo el día regañando y castigando. Intento hablar con ellos y que ellos mismos se den cuenta y experimenten todo lo que les pasa.

- CH: Cuando te ven en la tele qué te dicen.

- PILAR: Están acostumbrados. Desde que son chiquititos han visto a su madre en la tele, para ellos es lo más normal del mundo, es el trabajo de mamá.

- CH: El balón les gusta.

- PILAR: Depende, un día un balón grande, otro pequeño, según que se encuentren por ahí. Sobre todo lo que les gusta es jugar con pelotas pero con los perros.

- CH: Como se presenta el verano.

- PILAR: No lo sé. Ya no hago planes, hace años que he dejado de hacer planes y cuando deje de trabajar pues me pondré a pensar en las vacaciones, de momento tengo unos días de trabajo en Madrid y estaré al pie del cañón.

- CH: ¿Os gusta la playa?

- PILAR: Me gusta la playa, pero me gusta la montaña, me gusta variar, conocer nuevas ciudades, culturas, que las vacaciones sean experiencias nuevas, que eso se quede en tu memoria para siempre. No me gusta mucho repetir el mismo sitio.

- CH: Vimos la despedida de Sergio que fue muy emotiva, estuvisteis todos.

- PILAR: Bueno, siempre en fechas señaladas y en las que no son, acompañamos a papá donde haga falta. Somos una familia unida y creo que es importante estar siempre en todos los momentos.

- CH: En qué estáis pensando para el futuro, ¿París?

- PILAR: No sé, se dicen tantas cosas que me hace gracia, saben más que nosotros.

- CH: En todo caso familia unida.

- PILAR: No sabemos lo que va a pasar y hasta que no haya una situación real no nos vamos a plantear nada, es absurdo, es construir castillos en el aire. Vamos a ver qué pasa, día a día y hoy estamos aquí, ahora, trabajando y dando lo mejor de nosotros, ya veremos lo que pasa mañana. Lo que tengo muy claro es que esté donde esté conciliaré mi vida familiar con mi vida profesional, es muy importante para mí mi carrera y todo lo que llevo luchando y trabajando. Es el reto al que me enfrento, como todos estos años, conciliar la vida familiar con la vida laboral, seguro que se puede.

- CH: Habéis hecho una familia muy bonita.

- PILAR: Muchas gracias.

- CH: ¿Qué es lo que te aporta Sergio?

- PILAR: Sergio es mi complemento en la vida perfecto, creo que nos entendemos bien y realmente tenemos muy buena sintonía, tenemos muy claro lo que queremos para nuestros hijos, ese criterio común hace que estemos muy unidos. Nosotros no tenemos poli bueno y poli malo, los dos seguimos el mismo criterio y tenemos muy claro cómo educar a nuestros hijos. Creo que hacemos buen equipo.

- CH: ¿Cómo llevas el paso del tiempo?

- PILAR: Se puede llevar de muchas formas y a medida que eres más mayor vas sabiendo mucho más del mundo y abriéndote a nuevas experiencias, vas conociendo un montón de posibilidades que pueden ayudarte. Cada vez me siento mejor, la verdad.