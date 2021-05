Pilar Rubio impacta con su cuerpo y su belleza en su nueva campaña publicitaria

MADRID, 12 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida a todos los niveles, Pilar Rubio lanza su segunda colección cápsula de baño diseñada en colaboración con la firma Selmark y, a sus 42 años y después de 4 hijos - el menor, Máximo Adriano, de tan sólo 10 meses - nos ha dejado boquiabiertos con su belleza y su espectacular figura, que no parece de este planeta.

Y es que la colaboradora de 'El hormiguero' no sólo presume de talento para el diseño de moda de baño con sus nuevas y sofisticadas propuestas - ideales para todo tipo de siluetas - sino que posa con ellos convirtiéndose, gracias a su TIPAZO (sí, con mayúsculas) en la mejor embajadora de la marca, ya que luce como nadie tanto bikinis como bañadores, demostrando una vez más que es una de las celebs más espectaculares de nuestro país.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

Una colección compuesta por cinco trajes de baño que no dejarán a nadie indiferente y que, bajo el lema de "Te sienta bien. Te sientes mejor", invitan a soñar a todas las mujeres. Una apuesta por parte de Pilar por empoderar a la mujer independientemente de su cuerpo y poniendo todo el protagonismo y el acento en la seguridad que proporciona llevar unos diseños que se ajustan a la silueta de cada uno.

Ilusionada, la mujer de Sergio Ramos desvela que "tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante".

"Estoy muy contenta de que los diseños no solo sientan bien, sino que realmente te hacen sentir bien. La colección viste a la mujer por fuera pero también por dentro, dotándonos de seguridad para sentirnos bien y a gusto con nosotras mismas que es lo más importante a la hora de ponerte una prenda de baño. Quería crear esta sensación", añade Pilar.

Además, la comunicadora propone "sacar el bañador a la calle. No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo". "Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!", confiesa.