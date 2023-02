Pilar Rubio le muestra todo su apoyo a su marido tras su despedida de la selección española

MADRID, 23 (CHANCE)

Sergio Ramos ha anunciado este jueves que no seguirá en la selección española después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, le haya comentado a través de una llamada telefónica que no cuenta con él a lo largo de la temporada. A través de una publicación en su perfil de Instagram, el defensa del Paris Saint-Germain ha comunicado a todos sus seguidores su pesar por esta decisión en la que no ha tenido nada que ver.

"En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo" comenzaba diciendo Sergio en un texto extenso en el que explicaba que se trata del "final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca".

Sergio cree "humildemente" que esa trayectoria en la selección "merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección" y no por la cuestión de la edad "u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido".

Sin más, el futbolista ha asegurado que "el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol" y que asume esta noticia "con esta tristeza" pero también "con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo". Una publicación que ha tenido una repercusión internacional y que ha recibido muchos comentarios por parte de rostros conocidos de nuestro país.

Entre ellos, hemos podido leer el que le ha dedicado su mujer, Pilar Rubio, que siempre ha sido su apoyo fundamental en todas las decisiones que ha tomado en su vida y en los baches que ha sufrido en su carrera como futbolista: "Eres y serás imborrable para todos ?? Gracias por ser un ejemplo para nuestra familia y todos los que te siguen. Te quiero".