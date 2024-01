Pilar Rubio presenta su nuevo proyecto profesional y confiesa qué ha significado para ella

MADRID, 19 (CHANCE)

Pilar Rubio se ha dejado ver este viernes durante la presentación del estreno de la segunda temporada de 'Discovering Canary Islands', un reality de aventuras contenido original de Rakuten TV, realizado con el apoyo de Turismo de Islas Canarias y con la colaboración de Initiative y Atlantia, y lo cierto es que la hemos visto súper sonriente.

Evitando a toda costa su situación personal después de que haya protagonizado muchas noticias por una supuesta crisis matrimonial con Sergio Ramos, Pilar nos confesaba que está en una etapa de su vida en la que le gusta disfrutar de su familia: "Yo ahora, en esta época de mi vida, con quien disfruto es con mis hijos".

Unas declaraciones que han llamado la atención ya que uno de los principales motivos por los que se supone que estaba en crisis con el futbolista era por vivir en Sevilla, lejos de Madrid: "O sea, realmente me gusta estar con mi familia porque me lo paso bien con ellos y, hombre, evidentemente tengo mis amigas y todo, pero ya hacemos todo en más plan de familias de vámonos con los niños a saltar aventuras".

De esta manera, la presentadora de televisión deja claro que una de las cosas más importantes en su vida son sus seres queridos y pasar tiempo con ellos, tal y como se había dicho en los últimos meses. Y es que al parecer, Pilar lleva tan mal estar en Sevilla porque esta separada de su familia y de sus amistades más cercanas.

La mujer de Sergio Ramos presentaba 'Discovering Canary Islands', un programa que ha resultado ser todo un reto para ella: "Estaba encantada, digo, ¡qué bien, voy a poder hablar inglés! Es guay poder presentar en otro idioma, es un nuevo reto y es lo que hace que uno esté viva, y diga, venga, más cosas".

Este programa ha supuesto para ella "ir poniéndome objetivos, e ir alcanzando objetivos, pero esto se consigue no mirando mucho a largo plazo, sino en el aquí y ahora. Yo creo que es más productivo, es decir, ahora que me toca, estar meses estudiando inglés para poder presentarlo, pues ahí estoy, y mi veranito y mi año es muy divertido, porque estoy estudiando inglés y, además, que es que me encanta, me encanta estudiar idiomas, o sea, que es... Es que, encima, es un regalo".

Por su parte, el productor de dicho reality asegura que pensaron en todo momento en Pilar Rubio como presentadora: "Fue una elección relativamente fácil, si quieres. Estábamos buscando primero a alguien que se comprometiese con el proyecto o alguien que representase los valores que teníamos en España, pero que luego fuese capaz de ser la anfitriona de todos los países que participaban".

Por eso, la mujer de Sergio Ramos era la opción perfecta porque "tenía que ser muy nuestra, pero tenía que ser de todos y tenía que tener la capacidad de abrirse y funcionar muy bien en todos los mercados. Entonces, estuvimos valorando diferentes opciones, pero desde el principio casi tuvimos claro que si ella quería, y realmente desde el principio la involucración que ha tenido en todo esto ha sido espectacular, era Pilar la persona elegida".