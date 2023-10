Pilar Rubio reaparece tras el robo en su casa de Sevilla: "Las informaciones que se dan son desmesuradas"

MADRID, 4 (CHANCE)

Pilar Rubio ha reaparecido públicamente tras el robo sufrido en su residencia de Sevilla cuando sus 4 hijos se encontraban en el interior. Un asalto que se produjo el día 20 de septiembre cuando ni ella ni Sergio Ramos estaban en casa y en el que los ladrones se llevaron dinero en metálico, ropa de marcas de lujo, joyas y varios relojes valorados en 200.000 euros.

Dos semanas después, la Guardia Civil continúa con la investigación y, aunque no se ha recuperado ninguno de los objetos robados ni ha habido ninguna detención, se especula con que en el robo podría estar implicado alguien de su entorno. Los asaltantes sabían perfectamente donde estaba el botín y el robo fue tan rápido y limpio que ni los hijos de la pareja ni sus cuidadoras se enteraron de nada, lo que apunta a que tendrían información de alguna persona cercana al futbolista y la presentadora.

Una información que Pilar Rubio ha negado durante la presentación de su primera colección cápsula deportiva para la firma Selmark. A pesar de no querer entrar en detalles sobre el asalto, la presentadora sí ha asegurado que en ocasiones "se dan informaciones que son un poco desmesuradas y sensacionalistas. A veces a la gente le llega una información muy alarmante".

"Por lo que veo en la prensa, sabréis vosotros más que yo porque de verdad que leo noticias o me pasan cosas súper extrañas. Digo, ¿todo esto saben? ¿Yo no lo sabía? ¿Todo esto han robado? ¡No lo sabía!" ha expresado, evitando pronunciarse sobre el robo porque "es un tema que está en manos de las autoridades competentes y no puedo dar mucha información".

"Yo creo que son cosas que son evidentes y tampoco es el momento de expresarlas, pero bueno, lo importante es que sigue la investigación adelante y punto" ha añadido, confirmando que tanto Sergio como ella se llevaron un susto al descubrir que habían entrado en su finca estando sus pequeños dentro.

Capeando las preguntas, Pilar no ha querido confirmar qué hay de cierto en que los ladrones se llevaron relojes de alta gama y ropa de lujo porque prefiere no hablar del asunto hasta que termine la investigación: "Me encantaría y sabéis que no tengo ningún problema, pero es un tema tan serio y tan oficial que no puedo" se ha disculpado.

Sobre su nueva vida en Sevilla en el campo después de dos años residiendo en París, la comunicadora confiesa que "soy una persona tan versátil y camaleónica que cualquier nueva aventura me gusta porque me motiva, me hace evolucionar y de todo aprendes". "París fue una experiencia maravillosa y súper enriquecedora para mí en todos los sentidos, y, por supuesto, Sevilla lo será igual porque estamos felices. Toda la familia está feliz y es lo que nos importa, poder tener la suerte de estar juntos" asegura.

Como explica, su día a día en el campo es el mismo que si residiese en la glamourosa ciudad francesa: "Mis hijos, mi marido, mi trabajo y mis estudios, entonces siempre hago lo mismo como todas las madres cuando estás con tus hijos. Me levanto, desayuno, al cole, entreno si puedo, si tengo que venir a trabajar, vengo a trabajar y si no me pongo a estudiar mi inglés y mi francés y luego vienen del colegio, y ya está. A hacer deberes, ayudarlos, al baño y no es una vida guau".

Lo que sí ha dejado claro es que ella no presionó a Ramos para quedarse en España y no aceptar ofertas de equipos de Estados Unidos o Emiratos Árabes porque no querría renunciar a su trabajo aquí. "No sé quién ha dicho eso, pero yo nunca he hecho ninguna declaración de nada. A mí me hace mucha gracia porque, guau, veo un montón de cosas que digo y ni me he pronunciado, ni he pensado, ni nada. Yo siempre he tenido una máxima y es que siempre que pueda tener a mi familia unida, lo voy a hacer y si me tengo que sacrificar yo y viajar, no me importa desde donde. No me importa coger un avión por la noche si estoy en China, en Australia, pues coges una noche el avión y ya llegarás, no pasa nada y luego pues me vuelvo. Mientras puedas encajarlo, por supuesto mi trabajo es muy importante" ha zanjado.

"Tener a tus familiares cerca es un plus, lo importante es que la decisión que tomemos sea una decisión consensuada y estemos los dos a gusto y felices. Tengo mucho cariño a Sevilla y a toda Andalucía y es como estar en casa la verdad" confiesa, encantada con esta nueva etapa en la ciudad natal del futbolista.