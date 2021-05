Pilar Rubio, renovada tras pasar la Covid

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace tiempo conocíamos la noticia de que Pilar Rubio y Sergio Ramos se habían contagiado de Covid y estaba guardando la cuarentena en su casa... pero nada que pueda con estas dos personas que si por algo se caracterizan es por ser muy luchadores ante todos los baches que les pone la vida.

Fíjense si están recuperados que hemos visto a Pilar Rubio en pleno centro de Madrid disfrutando de una comida con amigos y nos ha confesado que se encuentra perfectamente, así como su marido también lo ha pasado de manera leve y no han tenido ninguna consecuencia.

"Yo estoy bien, de hecho me voy a trabajar ahora mismo que me están esperando" nos decía Pilar Rubio cuando le preguntábamos por cómo se encontraba ella y el futbolista. Además, nos ha asegurado que no han tenido ninguna consecuencia: "No, no, estamos bien y lo hemos llevado bastante bien todos".

Le hemos preguntado también por ese susto que ha tenido Iker Casillas por el que ha acudido al hospital tras un fuerte dolor en el pecho y la colaboradora de televisión no nos ha querido decir nada. De lo que sí que nos ha hablado es de su familia: "Los niños muy bien, la familia también, muchas gracias por todo".