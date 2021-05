Pilar Rubio revive sus tiempos como reportera

MADRID, 28 (CHANCE)

Pocas personas siguen demostrando que por mucho que asciendan en su vida, siguen acordándose de sus inicios. Una tarea difícil que todo el mundo debería trabajar para no olvidarse nunca de cómo fueron sus primeros años de vida.

Hoy, Pilar Rubio nos lo ha demostrado, no precisamente porque se haya acordado de su adolescencia, pero sí de sus inicios en los medios de comunicación cuando ella iba de reportera por las calles de Madrid recorriendo todos los sitios en los que la actualidad informativa era protagonista.

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

Pilar Rubio sale de las grabaciones de un programa de televisión donde está colaborando y nos ha sorprendido la actitud que ha tenido con la prensa porque, lejos de responder a las preguntas, se ha mostrado muy preocupada por los reporteros: "Oye la estamos liando aquí en medio de la carretera".

Tras ver que los profesionales de la comunicación no iban a dejar de preguntarle, se para en seco, coge las cámaras y afirma: "Mirar, no quiero que corráis, ya bastante tenéis. No sé nada, llevo todo el día metida en un plató". Eso sí, la mujer de Sergio Ramos ha utilizado una sonrisa para tratar a los compañeros de profesión y ha asegurado que no puede opinar acerca de la última polémica de Edurne porque no se ha enterado: "Todo lo que no sea relativo a mí, no os puedo contestar".

Cuando creíamos que no tenía nada que decir, Pilar ha hecho gala del lema 'ser agradecido es de buen nacido': "Muchísimas gracias por estar aquí y por interesados" y termina deseando una jornada leve a los reporteros: "Muchas gracias chicos, espero que tengáis una buena tarde".