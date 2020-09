¡Pillamos a Maite Galdeano con su nuevo novio!

MADRID, 10 (CHANCE)

Maite Galdeano acaba de pasar unos divertidos días de descanso en Ibiza con sus hijos, Cristian y Sofía Suescun, y su "yerno", Kiko Jiménez. Sin embargo, lejos de llegar relajada de la isla pitiusa, la navarra viene con ánimos renovados y dispara no sólo contra su primogénito, al que aun tiene que domar, sino también contra la niña de sus ojos, a la que llama poco menos que vaga ante nuestras cámaras.

- CHANCE: Bueno, Maite. ¿Qué tal?

- MAITE: ¡Uh! Me lo he pasado que se ha quedado la gente llorando, echándome de falta a mí. Hombre, la verdad es que era la alegría de la casa.

- CH: Te hemos visto además con Cristian.

- MAITE: Sí, con Cristian. Hace falta domarlo mucho y tal, pero...

- CH: Después de todo lo que habéis hablado y le has dicho, ¿cómo han sido estas vacaciones juntos?

- MAITE: Sí, muy bien, pero lo tengo que enderezar todavía.

- CH: ¿Y él quiere dejarse enderezar?

- MAITE: Pues no lo sé. No está mucho por la labor.

- CH: ¿No le importa todo lo que dices de él?

- MAITE: No le importa. A ver, bueno, ya lo hablaré y tal, pero es muy complicado. Mucha tarea.

- CH: Oye, también has dejado allí a Sofía.

- MAITE: Sí, la he dejado allá y ella verá lo que hace. La verdad que cómo siga así también mal porque está comiendo demasiado, que me parece muy bien, y bueno.

- CH: ¿No te parece bien cómo está llevando la relación?

- MAITE: La relación no la voy a comentar de momento, ¿vale? Pero no me parece bien que esté tan pancha tantos días. Eso va en contra de mi filosofía de vida. No me gusta tan repanchigada y tanto comer a todas horas. Tiene que espabilar. Hay otras cosas como bailar y cantar.

Además, hemos sido testigos del reencuentro de Maite con su nuevo amor, un conductor de Cabify con el que se muestra feliz e ilusionada ante nuestras cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de la creadora de "La papela del camión" con su novio!