Pinocho, supuesto hijo de Bernardo Pantoja, asegura que tiene pruebas que demuestran su verdad

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos en 'Sálvame Diario' que Pinocho - Luis Vicente Rico -, supuesto hijo de Bernardo Pantoja, iba a iniciar los trámites necesarios para ser reconocido como su hijo. Una información que llega dos semanas después de que el hermano de Isabel Pantoja falleciera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Hoy, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Pinocho y preguntarle por este trámite que va a comenzar para ser reconocido como hijo de Bernardo. Algo que hace para cumplir la última voluntad del difunto, ya que al parecer, en vida quiso reconocerlo como tal para darle sus apellidos.

Pinocho nos ha contestado "tiempo al tiempo" cuando le hemos preguntado si va a iniciar los trámites protocolarios para este reconocimiento. Sin pelos en la lengua y sin querer dar muchos detalles: "me sabe malamente, pero es que no te puedo decir...", Luis ha vuelto a asegurar que el propio Bernardo se lo reconoció en vida: "me lo dijo, me lo confirmó, pero no te puedo decir nada más".

Si hay algo que ha querido dejar claro Pinocho es que "tengo pruebas" que podría llevar ante un juez para conseguir ese reconocimiento que, según él, Bernardo también deseaba. Y es que Luis está dispuesto a ir a los Tribunales para conseguir el apellido 'Pantoja'... ¿qué opina de esto Anabel Pantoja?