Pipi Estrada, desolado por la detención de Miriam Sánchez: "Es un asunto... peliagudo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Apenas un mes después de protagonizar una pelea en plena calle con su expareja, Pipi Estrada, y haber arremetido brutalmente contra el colaborador en televisión, Miriam Sánchez vuelve a ser noticia Y es que tal y como ha desvelado el programa 'Fiesta', la exactriz porno ha sido detenida por atentar contra la autoridad - se especula con que habría agredido a mordiscos a un agente policial - y, tras ser atendida con un fuerte ataque de ansiedad en un hospital cercano al local donde protagonizó el altercado, habría sido trasladada a una comisaría madrileña, donde habría pasado la noche. Este lunes habría pasado a disposición judicial y por el momento se desconoce si ha sido condenada por su agresión a la autoridad.

Un delicado asunto sobre el que le hemos preguntado a Pipi que muy afectado, y reconociendo que no ha podido hablar con Miriam porque no tienen ningún contacto con ella desde que cargó contra él en 'Sálvame', reconoce que su detención "no es plato de buen gusto".

"Estoy un poco decepcionado porque siempre he tenido a Miriam una estima estupenda. Siempre me ha transmitido muchísima ternura y lo único, a pesar de que estoy un poco decepcionado con ella por todas esas declaraciones, que considero que son injustas, por supuesto que le deseo todo lo mejor. Que salga de este asunto feo, es una fotografía desagradable pero bueno, todos tenemos cinco minutos malos en la vida. espero que estos cinco minutos le sirvan para reflexionar y para darse cuenta de que no puede seguir así" confiesa apesadumbrado.

Y es que como nos cuenta, si la situación es dura es "principalmente" por la hija que tiene en común con la exactriz, por quien admite que está muy preocupado: "Ver su cara de tristeza... date cuenta que un adolescente ya tiene un móvil que con eso abre el mundo entero. Y claro, le salta la noticia y me ha preguntado. Es una asunto peliagudo, un momento muy ácido. Dije:' habla con Fernando, que es la pareja de tu madre, a ver que ha pasado'. Pero por lo visto no ha tenido una respuesta. Él tampoco sabe lo que ha pasado, eso le ha dicho a mi hija" desvela.

"La situación parece ser que fue desagradable y, sobre todo, muy triste. Yo solo sé que ha estado en el calabozo, pero es una pena que una mujer tan valorada, tan respetada, tan admirada y tan deseada, que tenga estos capítulos, me produce mucha rabia por mi hija y espero que ya sea el punto final a todos estos capítulos desagradables. Que ya, por fin" añade desesperado, reconociendo que tras estos episodios recientes lo que espera es que Miriam "se ponga las pilas" para recuperarse.

"Vamos a ver si este es el capítulo final de los malos momentos y a partir de ahora, empezamos a sumar. Vamos a ser positivos y espero que vamos a ver lo que decide el juez y qué es lo que realmente hay encima de la mesa, qué es lo que ha pasado y se queda en un disgusto y se queda en una reflexión. En la vida hay que reflexionar" apunta, con la esperanza de que Miriam recapacitará, se dará cuenta de sus errores y comenzará de nuevo.