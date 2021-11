Pipi Estrada habla sobre la actual situación de las Campos

MADRID, 7 (CHANCE)

Las Campos están más de actualidad que nunca, los conflictos entre las hijas de María Teresa Campos no cesan y parece que cada día que pasa ambas están más enfrentadas y separadas... a esto se le suma la llegada de Alejandra Rubio a televisión y su enfrentamiento directo con su tía, que ha hecho que las dos hermanas se distancien todavía más.

Hemos hablado con Pipi Estrada sobre la situación de las Campos y nos ha confesado que: "Afecta, cuando las cosas están dulces, digamos que la armonía es dulce, cuando las cosas no están dulces, la armonía es agria. La armonía siempre va en función de la situación que se encuentre cada uno en cada momento. Si ahora no hubiese competencia en los programas entre uno y otro Terelu y Carmen se llevarían bien. Si la madre estuviese haciendo un programa y fuese la reina de las mañanas, todo estaría fenomenal. Cuando las cosas ya no están en la situación que estaba antes, ya se crea una situación complicada y la convivencia no es la misma".

En cuanto a cómo era la relación entre las hermanas cuando él estaba en la familia, comenta: "Yo he vivido los cuatro años que he vivido tenían disparidad de criterios tanto Carmen como Terelu, la disparidad de criterios puede ocurrir entre hermanos, amigos era disparidad de criterios y a veces discusiones muy cómicas. Lo que no veo tan cómico y tan divertido es ahora, ahora veo que hay acidez, es todo demasiado agrio y ese vinagrito que tienen ahora no es bueno ni para carmen ni para Terelu, deberían sentarse cara a cara y escupir lo que llevan dentro".

Pipi cree que Carmen no ha sido lo suficientemente clara: "Yo la percepción que tengo en la distancia creo que Carmen se ha visto envuelta en situaciones que no ha sabido resolver bien por miedo, por quedar bien, porque en otros momentos ha sido ambigua en la vida tienes que ser claro, transparente y directo. Cuando quieres jugar en un campo, en el otro, quieres quedar bien con todos, al final no quedas bien con nadie".

Hablando de las manías que tenía Terelu cuando estaban juntos, explica: "Era un día de estos que me levanté por la noche medio dormido, con muchas ganas de hacer pis y cuando llegué al váter levanté la tapa, pero no levanté la segunda tapa. Ella tenía manía, decía que si caían las gotas alrededor hay que limpiarlo. Yo soy muy aseado, no dejo ninguna gotita por ningún lado, yo apunto bien, aunque esté dormido y disparo bien. Creo que era más una obsesión".