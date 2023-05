Pipi Estrada vuelve a arremeter contra las Campos

MADRID, 17 (CHANCE)

"Estás condenado y le debes dinero a mi madre, que no se te olvide" le decía Alejandra Rubio a Pipi Estrada el pasado fin de semana en el plató de 'Fiesta' durante su reencuentro. Un enfrentamiento que ocurría después de que el colaborador comenzara a hablar de nuevo de las Campos y la joven le pidiese por activa y por pasiva que dejara de hablar públicamente de su familia.

Tras este reencuentro, hemos hablado en exclusiva con Pipi y parece que no tiene pensado dejar de arremeter contra las Campos, ya que ha vuelto a cargar duramente contra Terelu Campos: "cuando soltó esta cuerda, tenía otra cuerda cogida y esa cuerda se llamaba Carlos Agrelo".

De esta manera, Pipi ha acusado a la presentadora de haber calculado cómo dejaba su relación: "soltó una cuerda para coger a otra. Ella no suelta una cuerda si no tiene otra cuerda", eso sí, prefiere no desvelar todos los detalles: "yo no hago juicios de valor en este sentido. Simplemente hablo de algo que ocurrió y por lo tanto, como lo sé, cómo se produjo y en la forma en la que se produjo".

En cuanto a su relación con Carmen Borrego, Pipi nos asegura que es buena e incluso saben entenderse en plató: "con Carmen me río, con Carmen tengo, digamos, momentos divertidos. Yo creo que Carmen vive su papel, bastante tiene con sacar su vida adelante. Sus momentos y sus tensiones familiares".

Pipi también nos quiso aclarar que "si la generosidad se interpreta como una derrota, bienvenida la derrota" en cuanto al enfrentamiento con Alejandra y además, asegura que "sé que ha habido voces que han dicho que Alejandra ha ganado, yo lo que he querido hacer con Alejandra es un acto de generosidad".

Tras decirlo hace unos meses, Pipi ha vuelto a expresar que no quiere arremeter públicamente con la joven porque tuvo muchos momentos de complicidad en el pasado: "¿Cómo voy a ser ácido y cómo voy a ser cruel con una niña a la que he llevado muchas veces al colegio?".

Pipi entiende que "como hija defienda a su madre y a mí eso me parece muy honesto por su parte", pero nos aseguraba que "ella estaba perdida en lo que decía", algo de lo que se dio cuenta nada más sentarse con ella porque "yo me doy cuenta rápidamente del nivel de rivales en el sentido de la nobleza, si hay una mala intención y yo en Alejandra no he visto una mala intención, he visto nobleza y sobre todo una niña que defendía a su madre y eso lo interpreto, desde el lado humano, muy positivo".

"Ella tiene que defender a su madre, es el papel de una hija, pero también tiene que reflexionar porque uno va cumpliendo años, tiene que reflexionar y no quedarse con una versión" añade Pipi. El colaborador nos dejaba claro que "no tengo nada en contra de Alejandra" y mucho menos ahora que "somos compañeros de programa en estos momentos". y le deseo lo mejor en la vida, en su vida personal, en su vida profesional y lo digo

Pipi ha sido tajante en cuanto a su deuda económica con Terelu ya que "hay salud y mientras pueda pagar" lo hará, pero ha querido recordar "hay una cosa que se llama salario mínimo interprofesional, o sea que no piensen que todo va para el mismo sitio, el salario mínimo interprofesional hay que respetarlo, ¿eh? Hay que respetarlo, así que todo para el mismo bolsillo no, ¿eh? Habrá que repartirse las cosas".