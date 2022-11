Piqué anuncia su retirada del Barça

MADRID, 3 (CHANCE)

Gerard Piqué es uno de los protagonistas indudables de este año. Meses antes de verano saltaba la información de su crisis sentimental con Shakira y semanas más tarde, la cantante emitía un comunicado de manera conjunta en el que se aseguraba que su relación se había terminado para siempre. A partir de entonces no ha dejado de trascender informaciones, pero la más llamativa, el nuevo noviazgo del jugador con Clara Chía.

En la tarde de este jueves, Piqué ha publicado un vídeo en sus redes sociales con el que informa de su decisión más dura, su retirada del fútbol. Un vídeo de lo más emotivo en el que comenzaba diciendo: "Culers, soy Gerard. Hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí".

Piqué aseguraba que es "del Barça desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culer, desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño, es qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiesen dicho que cumpliría todos esos sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes".

Y sin más, Gerard anuncia su retirada: "Hace 25 años que entré en el Barça, me fui y volví. El fútbol me la dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Vosotros culers me lo habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo".

El jugador además dejaba claro que no se trata de un retirada por tener otro contrato bajo la manga, ya que "siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou, pasaré a ser un Culers más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça mis hijos tal y como mi familia lo hizo conmigo".

Eso sí, anuncia su retirada del Barcelona, pero deja la puerta abierta a volver de nuevo en algún momento de su vida: "Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca Barça. Siempre". De esta manera y tras su año más complicado, Piqué ha anunciado su decisión respecto a su vida profesional.