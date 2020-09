El piropo de Tamara Falcó a Fernando Verdasco que su cuñado no duda en responder

MADRID, 16 (CHANCE)

Tamara Falcó y Fernando Verdasco tienen una gran relación desde que el tenista empezó su noviazgo con Ana Boyer en el año 2013. Los ahora cuñados conectaron a la perfección desde el primer momento, y la socialité adora al marido de su hermana pequeña, con los que pasa todo el tiempo que puede cuando éstos pasan unos días en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro.

En numerosas ocasiones han hecho gala de la buena relación que mantienen y, para muestra un botón. Y es que Tamara ha compartido en su cuenta de Instagram una preciosa fotografía en la que aparece dando un tierno beso a su perrita Jacinta.

Como la ganadora de "Masterchef Celebrity" asegura en el texto que acompaña a la imagen, "hay momentos que sólo puede capturar la family. Gracias @ferverdasco Love you!", revelando que el autor de la preciosa fotografía que capta el amor de Tamara por su perrita no es otro que el tenista, uno más de la familia.

Verdasco, orgulloso, no ha tardado en contestar a la hija de Isabel Preysler con un "Love you too. Estás guapísima!". Mientras, Ana Boyer ha comentado la imagen con unos expresivos emoticonos de caritas con corazones, lo que indica que le ha encantado. A buen seguro está orgullosa no sólo de las aptitudes de Fernando para hacer fotografías sino también de la excelente relación que tienen su marido y su hermana favorita.