Pirotecnia Valenciana despide las Fallas con una 'mascletà' "brutal": "Veníamos a dejar el pabellón muy alto"

Laura Mengó y Paula Nieto viven su último día en el balcón del Ayuntamiento entre lágrimas: "Pone fin a un ciclo maravilloso"

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La Pirotecnia Valenciana ha sido la encargada de poner el broche final a las Fallas de 2023 con el disparo este domingo, Día de San José, de una 'mascletà' "brutal", de 260 kilos, que ha llenado de color la plaza del Ayuntamiento de València. "Veníamos a dejar el pabellón muy alto en un 19 de marzo", ha subrayado su artífice, José Manuel Crespo.

Crespo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que, a su juicio, esta última 'mascletà' ha sido "muy buena" porque "ha salido todo según lo previsto". Además, ha incidido en que "es la gente quien pone la nota" y ha considerado que al público "le ha gustado y ha respondido muy bien".

"Veníamos a dejar el pabellón muy alto en un 19 de marzo y creo que lo hemos conseguido por la respuesta de la gente", ha expresado el gerente de la empresa pirotécnica tras finalizar el espectáculo. Es la segunda vez que Pirotecnia Valenciana dispara el último día de las fiestas, según ha señalado Crespo.

En este sentido, el artífice del espectáculo pirotécnico --que este domingo ha disparado acompañado de su hijo de 19 años, Manolo Crespo-- ha resaltado que realizar la 'mascletà' del último día de Fallas genera "orgullo, nerviosismo y responsabilidad, de todo un poco". "Lo llevamos bien y ahora ya a por la tercera", ha afirmado.

Esta 'mascletà', que ha contado con 260 kilos de pólvora, ha sido diseñada con una primera fase aérea digitalizada llena de efectos de colores, verdes, rojos y amarillos, culminada con un contundente golpe. A continuación, han seguido una serie de retenciones terrestres con un ritmo 'in crescendo' y, tras la quinta, el público ha enloquecido con un "espectacular" terremoto terrestre.

La firma de Llanera de Ranes (Valencia) se ha despedido de la 'catedral de la pólvora' con un cierre "original" con un aéreo digitalizado.

El balcón principal de la casa consistorial ha contado este domingo con la presencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el embajador de Chile, Javier Velasco Villegas; el decano del Cuerpo Consular de València y cónsul de Chile, Leopoldo López; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles.

Asimismo, han asistido el portavoz del Comité de Campaña del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper; el vicesecretario institucional, Esteban González Pons; el presidente del PPCV, Carlos Mazón; la portavoz del PP en Les Corts, María José Catalá; el alcalde de Manresa, Marc Alcoy; el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa; la concejala de Festejos del ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero; representantes de la Fundación Vicente Ferrer; artistas de la Falla Infantil; la mantenerdora de la Fallera Mayor Infantil, la representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma.

De nuevo, las reinas de las Fiestas de Burgos, las belleas del foc de Alicante y las reinas de la Huerta de Murcia han presenciado la 'mascletà' desde el balcón principal del Ayuntamiento como invitadas.

"PONE FIN A UN CICLO MARAVILLOSO"

Por su parte, la Fallera Mayor, Laura Mengó, y la Fallera Mayor Infantil, Paula Nieto, han vivido este domingo su última 'mascletà' como máximas representantes de las fiestas josefinas de 2023.

Tras el disparo, que han contemplado visiblemente emocionada entre lágrimas, Laura Mengó ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que la 'mascletà' de este 19 de marzo ha sido "inolvidable" porque "pone fin a un ciclo maravilloso". "Ha sido una experiencia única y estoy muy orgullosa de haber podido vivirlo como máxima representante de la fiesta", ha expresado.

Así, ha asegurado que este será "un año inolvidable", de "muchas emociones" y con "un cúmulo de todo", pues "nunca jamás" pensó que se convertiría en la Fallera Mayor de València: "Para mí ha sido un sueño, un regalo que me ha dado València y del que estaré siempre agradecida".

Paula Nieto ha afirmado que el "momento" de la 'mascletà' le ha "dado muchísima pena". "He ido a todas las 'mascletàs', las he disfrutado muchísimo y que esta haya sido la última me ha entrado mucha tristeza", ha dicho muy emocionada.

Respecto a su año como Fallera Mayor Infantil de València ha aseverado que "ha sido una sensación muy bonita". "Resumiría estos días como días emocionantes, días únicos e inolvidables", se ha despedido.

Finalmente, el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha expresado que las sensaciones que le han dejado estas Fallas han sido "brutales". "No sé si tenemos memoria de lo que pasó el año pasado, pero a mí me ha parecido espectacular esta 'mascletà' y la 'Nit del Foc' también creo que fue brutal", ha remarcado el edil, quien ha resaltado que las fiestas "están transcurriendo bien, pero todavía queda la Cremà que es complicada".

CRUZ ROJA

Por lo que respecta a la asistencia sanitaria prestada en la 'mascletà' de este sábado, Cruz Roja ha indicado que se ha atendido a 47 personas, de las que se ha tenido que evacuar a una mujer por dolor abdominal, otra por traumatismo y un hombre por cardiopatia.

Las asistencias prestadas han sido a 14 hombres y 12 mujeres por lipotimias, seis mujeres por crisis de ansiedad, un hombres y tres mujeres por quemaduras --dos de ellas a causa del acto--, tres hombres y tres mujeres por heridas --tres de ellas por el acto--, una mujer por traumatismo, otra por dolor abdominal y dos hombres y una mujer por motivos varios que no se han especificado.

En total, Cruz Roja ha movilizado a 62 personas para este operativo: diez enfermeros, diez TES, 40 socorristas y dos coordinadores. Respecto a los vehículos, han participado tres ambulancias SVA, tres SVB, tres vehículos de transporte y uno de coordinación.