Pisos.com dice que los avales ICO del 20% son una "oportunidad", pero reconoce "dudas" sobre su impacto real

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha indicado que la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta el 20% para pagar la entrada de una vivienda supone una "buena oportunidad" para facilitar la emancipación de los jóvenes, pero ha manifestado "ciertas dudas" sobre su impacto real.

Así, ha indicado que hay que saber si las condiciones de acceso al crédito son "demasiado restrictivas" para que pueda llegar al "máximo número posible de personas", a su vez ha recordado que, al margen de los avales, "el ahorro previo de los jóvenes sigue siendo importante, pues el 10% del precio de la vivienda debe pagarse igualmente en forma de impuestos y servicios en el momento de la compraventa".

En un comunicado, el experto ha puesto de ejemplo el caso de Reino Unido, donde medidas similares a estos nuevos avales ICO han permitido que unas 200.000 parejas y jóvenes hayan podido acceder a viviendas en los últimos 10 años.

Así, ha recordado que el acceso a la vivienda es el "principal reto", sobre todo en el caso de los jóvenes, ya que están "absolutamente expulsados" no solo del mercado del alquiler, donde no pueden acceder a ninguna vivienda, sino del mercado de la compraventa, ya que no han tenido oportunidad de ahorrar.