Pitingo acude a la promoción del libro de Paz Padilla

Pitingo gran amigo de Paz Padilla y de su marido, Antonio, no ha querido perderse la presentación del libro de la presentadora. Muy emocionado el cantante nos ha explicado cómo vivió él ese momento: "Paz es un ejemplo a seguir, una persona maravillosa. Yo hablé mucho con ella, en todo momento. Antes de morir Antonio estuvimos cenando. Yo me quedé impactado, me emocioné".

El cantante, que también es muy amigo de Antonio David, está viendo toda la situación desde la distancia: "Hace tiempo que no sabemos nada. Alguna vez he hablado con los niños pero no hablamos del tema. Hace tiempo que no hablo con Antonio. Supongo que lo estará pasando mal, supongo. No quiero, no sé qué decir. Yo no viví esa época tampoco".

Además, Pitingo también tenía una relación muy especial con el difunto marido de Paz y ha confesado que: "Muy amigo de los dos. Era una persona muy especial. No era lo típico, es que lo era. Tenía una mirada especial. Era muy cariñosa, a mí me alegraba siempre que le veía. Esas personas que tienen esa luz. Ha sido muy emotivo, me he acordado mucho de él".