Pitingo desconocía la nueva relación sentimental entre Olga Moreno y Agustín Etienne

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace unos meses se hacía pública la relación sentimental de Olga Moreno con Agustín Etienne, una sorpresa para todos porque, desde que puso fin a su matrimonio con Antonio David Flores la concursante de 'Supervivientes' no se había dejado ver con nadie que no fueran sus amigos o su entorno más cercano. Una noticia que nadie conocía y que ella misma confirmaba días más tarde con una exclusiva.

Pitingo, muy amigo de Antonio David y Olga, asistía este viernes al 50 cumpleaños de Luis Figo en Madrid y como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por este nuevo romance. El cantante nos dejó muy sorprendidos porque, aunque confesó que se alegraba por ella, parece que no conocía de primera mano esta relación sentimental.

Tanto es así que el artista nos aseguraba no estar al tanto de la actualidad sentimental de su amiga Olga: "me alegro por todo el mundo que encuentre al amor de su vida". El artista no tiene conocimiento de la nueva relación de la ex de Antonio David, que se ha enamorado de su representante, Agustín: "en estas cosas no me meto".

Pitingo, que reside en la actualidad en Punta Cana, se encuentra inmerso en la grabación de su nuevo proyecto y en la preparación de su próxima gira, de ahí que tampoco se haya enterado de que Piqué se retira del fútbol: "no tenía ni idea. Ha tenido una carrera brillante".