Plácido Domingo, muy emocionado, se convierte en "Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España"

MADRID, 10 (CHANCE)

Plácido Domingo ha regresado a nuestro país para recibir el reconocimiento de 'Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España', un hito al alcance de muy pocos que el tenor ha agradecido muy emocionado en un acto muy especial celebrado en el Teatro Real en el que ha contado con el apoyo de su hijo Álvaro Domingo y de su mujer, Marta y en el que le han otorgado una placa y un libro homenaje.

Visiblemente afectado por tantos sentimientos acumulados, Plácido ha confesado el cariño que siente por Madrid y por sus paisanos, y emocionado ha destacado el cariño que recibió del público este miércoles en su esperada reaparición en el Auditorio Nacional, en la que fue su primera actuación en la capital tras las acusaciones de abuso por parte de diferentes mujeres hace casi dos años.

Durante el acto en el que ha recibido este título de 'Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España', el tenor ha agradecido "a Dios" y a su "familia" todo el "apoyo" recibido y ha señalado su intención de "seguir adelante". "Si te sientes con fuerzas para salir al escenario ya me doy por bien pagado", ha confesado.

Tan emocionado como "honrado y agradecido" con este premio, Plácido ha asegurado que llevará "el nombre de España y su cultura con más fuerza aún", aunque recordando que ha sido algo que "siempre ha hecho sin título oficial". "A lo largo de mi vida siempre ha sido un deber y un orgullo dar a conocer más allá de nuestras fronteras la belleza, la sensibilidad y el carácter de España", ha afirmado.

Muy agradecido, el tenor ha confesado ante nuestros micrófonos que "me siento muy bien y este nombramiento me llena de gran emoción". "Y estar en mi pueblo, en mi gran ciudad de Madrid", ha añadido, recordando con los sentimientos a flor de piel su reaparición en la capital pocas horas antes: "El concierto de anoche fue una noche que no podía pensar que sucediera. Como artista esperas la reacción del público después de que has cantado y que ha ido todo bien pero el aplauso antes de que abriera la boca con el público de pie la verdad que fue algo que no se me olvidará nunca en mi vida. Fue una noche tan especial que me siento ya con toda la fuerza, si no en otras ocasiones estaría rendido pero fue tanto el cariño y una entrega tan grande de todo el público que me vigoriza".