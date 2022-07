Plácido Domingo reaparece en el Teatro Real

MADRID, 16 (CHANCE)

Plácido Domingo ha reaparecido en el Teatro Real de Madrid por todo lo alto. El artista ha hablado para las cámaras de Europa Press y nos ha contado cómo se siente volver a actuar al Teatro Real: "El volver otra vez a mi ciudad y a este teatro, al teatro Real, donde he estado desde el principio de la inauguración. Tomé parte en una obra nueva que se llama Divinas Palabra, estuve en aquella semana, pues que hace ya? Yo creo que hace ya casi 15 años creo. 15 años sí, y he estado en este teatro con grande alegría y tengo una emoción muy grande de volver".

El músico nos asegura que de todos los trabajos que realiza, se siente mejor cantando: "Bueno, lógico, es que como cantante no, pero llevo ya muchos años también dirigiendo la orquesta y es un gran placer y espero porque la voz tendrá que un día ya no cantaré, pero a lo mejor sí podré seguir dirigiendo así es que espero, espero que poder hacerlo. Pero ahora, de momento, lo estoy combinando. Estoy en algunos lugares, he estado haciendo conciertos donde dirijo. También he dirigido completas óperas de Verdi que me gusta mucho. Algún concierto sinfónico también".

La agenda de Plácido no para, así nos cuenta cuáles son sus planes para este verano: "Bueno, no he parado de trabajar inmediatamente terminando el concierto tengo que ir a Budapest, donde he estado como juez para un concurso que hay de niños músicos y al mismo tiempo dirijo la orquesta, dirijo el concierto de triunfadores y demás e inmediatamente también tengo un concierto en Malta".

Y es que Plácido también tendrá tiempo para descansar entre todos los eventos que tiene: "Y seguimos en todas partes, volvemos a España nuevamente, que tengo un concierto en Jerez de la Frontera y otro en Sevilla, en la Maestranza, exactamente. Y bueno, y dentro de eso, en medio ha habido unas vacaciones que son, que creo que son merecidas y sobre todo merecidas para mi familia, para todos, podernos reunir y descansar un poco también.