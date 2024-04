El Plan Estratégico de Ibercaja 2024-2026 sitúa al cliente y el crecimiento comercial como principales ejes

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

Ibercaja ha lanzado un nuevo Plan Estratégico 2024-2026 que pone el foco en el cliente, el crecimiento de la actividad comercial, la resiliencia y la transformación. Sus objetivos son conseguir una rentabilidad sostenible que permita cubrir el coste de la entidad, así como incrementar la base de capital del banco.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el consejero delegado, Víctor Iglesias, han expuesto las principales líneas de actuación de 'Ahora Ibercaja' para el próximo ciclo en una rueda de prensa este sábado, 27 de abril, en el Espacio Xplora de Zaragoza, antes de un acto con el equipo directivo, que ha congregado a más de 200 personas.

Serrano ha subrayado que los últimos planes estratégicos han permitido a Ibercaja construir "uno de los balances más sólidos y robustos del sistema financiero español", así como contar con una "holgada liquidez y una rentabilidad" que cubre el coste de la entidad. Por tanto, ha afirmado: "Vivimos un momento dulce, el mejor de nuestra historia reciente".

El Plan Estratégico, que "huye de la autocomplacencia y es exigente", está dotado con 45 millones de euros para este ejercicio, que se suman a los recursos previstos en el presupuesto ordinario, alcanzado así un total de 110 millones de euros de inversión para este año en Ibercaja.

El consejero delegado, Víctor Iglesias, ha avanzado que la mitad de ellos se destinará a la transformación tecnológica, operativa y comercial.

Además, la entidad se ha fijado objetivos "ambiciosos" como el incremento acumulado de la base de clientes denominados como "comprometidos" del 10% entre 2024 y 2026, es decir, 50.000 nuevos clientes particulares, 6.000 clientes de negocios y 2.000 clientes procedentes de pymes y grandes empresas.

SALIDA A BOLSA Y ROMAREDA

Respecto a la posibilidad de salir a bolsa, tanto el director como el consejero delegado han asegurado que no está prevista en el Plan Estratégico 2024-2026, pero "no la podemos descartar porque puede ser una oportunidad, siempre que no se pierda la esencia del banco".

Por otro lado, Víctor Iglesias ha aclarado que la participación de Ibercaja en la construcción del nuevo estadio de La Romareda tampoco está contemplada en el nuevo plan, aunque sí existe "voluntad de apoyar el proyecto" por considerarlo "estratégico" para Zaragoza y Aragón y, por tanto, se está analizando su "viabilidad y sostenibilidad" financiera a largo plazo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))