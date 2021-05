El plan del sector turístico tendrá un impacto de 6.732 millones de euros en el PIB y 100.000 nuevos empleos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Plan de modernización y competitividad del sector turístico, incluido dentro del Plan de Recuperación, Modernización y Resiliencia, supondrá un impacto total de 6.732 millones de euros en el conjunto del PIB de España y la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

Según el estudio 'The economic impact of tourism in the European Union', el multiplicador turístico en España vinculado al gasto del total del turismo es de 0,93 euros, por lo que por cada euro gastado en turismo se producen 0,98 euros de gasto complementario.

En este sentido, la inversión en el sector, dotada de 3.400 millones de euros, producirá un impacto de 3.332 millones de euros adicionales, alcanzando un impacto total de 6.732 millones de euros en el conjunto del PIB del país.

Según el Plan, el reparto de los nuevos empleos creados podría ser equivalente al peso del sector turístico en la economía (12,7%), por lo que ese espera la creación de más de 100.000 puestos de trabajo adicionales en el sector turístico. Cabe recordar que el impacto sobre el empleo total del Plan será de 800.000 nuevos empleos en tres años.

Para la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad se realizarán inversiones en transición verde, sostenible, eficiencia energética y electromovilidad del 35% en 165 destinos, que beneficiarán al 75% de los trabajadores del sector turístico, junto a la creación de un marco común estratégico para el conjunto de administraciones públicas y sector.

En el apartado digital, se estima que en 2023 los destinos turísticos inteligentes dispondrán de una plataforma de destino y que todos los subsectores de la cadena de valor turística se habrán beneficiado directa e indirectamente de las ayudas a soluciones digitales, además de constituirse alrededor un "industrial data space" para turismo.

RESILIENCIA TURÍSTICA EN LAS ISLAS

Sobre las estrategias de resiliencia turística para territoriosextrapeninsulares, en 2023 se habrán financiado actuaciones con impacto sobre 400 agentes económicos y sociales en los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, mejorando su competitividad y capacidad de adaptación a los cambios en los mercados internacionales.

En cuanto a la competitividad del sector, las inversiones en este campo desarrollarán 45 productos turísticos, financiarán proyectos de economía circular y eficiencia energética e intervendrán en el mantenimiento y rehabilitación de bienes de patrimonio histórico, junto con el fortalecimiento en la competitividad comercial de zonas de especial afluencia turística a través del uso de las nuevas tecnologías y la integración del comercio en la oferta turística.