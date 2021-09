Planas aborda con Asaja, COAG y UPA los ecoesquemas y la definición de agricultor de la futura PAC

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido este jueves el Comité Asesor Agrario donde ha abordado con los representantes de Asaja, COAG y UPA el plan estratégico nacional de la Política Agrícola Común (PAC), con los ecoesquemas y la definición de agricultor profesional como principales temas que han estado sobre la mesa.

El titular del ramo ha reconocido que la elaboración del plan estratégico nacional, una de las novedades de esta PAC, en España es un proceso "complejo y rico", por lo que no duda en alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas para presentar en tiempo el plan a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre para que sea aprobado por Bruselas a lo largo de 2022.

Planas ha indicado a los representantes de las organizaciones agrarias que los ecoesquemas suponen "una gran novedad y una gran oportunidad" para el sector. "En esta PAC, el 40% de los fondos estarán vinculados a la lucha contra el cambio climático y objetivos medioambientales. No debe verse como un requisito adicional sino como un elemento de modernización hacia una producción más sostenible", ha explicado.

"En su diseño como objetivo nos planteamos que cada agricultor y ganadero tenga acceso al pago por ecoesquemas, que es de carácter voluntario. Queremos prácticas atractivas, simples y suficientemente remuneradas para que estén disponibles", ha subrayado.

"El plan tiene que suponer una aportación medioambiental clara. Cuando la CE lo examine, el capítulo primero de análisis será el de la novedad ambiental. La Comisión nos ha significado ya, que estas prácticas ambientales no pueden estar vinculadas a las regiones de pago relativa a la ayuda básica a la renta", ha precisado.

Respecto al tema de la definición de agricultor profesional, Planas ha indicado a las organizaciones agrarias las tres vías de acceso para la percepción de estas ayudas. Así, ha recordado que los criterios serán estar dado de alta como autónomo en el la rama agraria de la Seguridad Social, que el 25% de la renta anual proceda de la actividad agrícola o ganadera, o ser perceptor de una ayuda de la PAC que no sobrepase los 5.000 euros.

"El objetivo del Gobierno es hacer de la agricultura familiar y profesional el centro de los perceptores de esta PAC, por la que esa primacía del agricultor profesional está asegurada", ha recalcado.

LAS OPAS MUESTRAN SUS DIFERENCIAS EN LA DEFINICIÓN DE AGRICULTOR

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado en el tema de la definición de agricultor, que "no se puede andar con ambigüedades" y cree que deben verse reflejados todos los modelos."No apoyamos ninguna limitación y todas las agriculturas tienen que convivir", ha señalado.

Respecto a los ecoesquemas, Barato ha instado a Planas a que sean "fáciles, ágiles y se puedan cumplir para que no se pierda ni un euro en su aplicación". "Debe ser un camino sin obstáculos, donde el sector ganadero y agrícola no tenga limitaciones, sea positivo y no penalice", ha indicado.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha calificado la reunión de "provechosa" en la que ha indicado a Planas que su organización tiene "dos líneas rojas" como son la definición de agricultor activo y la arquitectura verde.

"¿Quién tiene derecho a percibir las ayudas? Los profesionales o semiprofesionales con una actividad significativa. Hay una enorme contradicción sobre quién tiene que percibir las ayudas y optamos por no dejar a nadie atrás, pero habrá que establecer sistemas especiales, pero la prioridad es para el núcleo de profesionales que son los que van a sostener la producción de alimentos", ha recalcado, recordado que los "profesionales con la definición actual no tienen prioridad para ninguna de las ayudas".

Respecto a la arquitectura verde de la nueva política agrícola, Blanco considera que los "ecosesquemas deberían tener un carácter incentivador, pero las medidas tienen carácter compensatorio". "Siempre hemos estado por la sostenibilidad medioambiental, pero siempre unida a la social y la económica", ha recalcado.

Por otro lado, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido que las ayudas de la PAC recaigan sobre los "profesionales, para la explotación agraria familiar que es la mayoritaria". "Tenemos que aprovechar la oportunidad para que las herramientas que tenemos beneficien a los que más lo necesitan", ha reiterado.

"Las ayudas redistributivas tienen que ser para beneficiar a los agricultores y ganaderos de las exportaciones agrarias y profesionales.Esperamos que al final del plan la decisión que se tome sea para que estemos en unas mejores condiciones todos los agricultores y ganaderos españoles", ha deseado.

MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES

Por otro lado, las organizaciones agrarias han señalado que mantienen las movilizaciones previstas en diferentes puntos de España, donde están protestando por asuntos como el precio de la leche, de la uva o el lobo.

"Hay movilizaciones en marcha, porque no hay conformidad a la reforma y al plan estratégico de la PAC", ha asegurado el representante de COAG, Miguel Blanco.

Mientras que Lorenzo Ramos (UPA) apela a la unidad de acción."Hay cuestiones en las que estamos completamente unidos y hay un calendario de movilizaciones que no se han dejado de celebrar. Estamos abiertos a la movilización, pero también al diálogo", ha subrayado.

Por su parte, Barato (Asaja) también ha recordado que su organización agraria tiene convocadas movilizaciones a nivel nacional y ha apelado a la unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias.