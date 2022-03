Planas acusa al PP de "politizar" la manifestación del 20M cuando "no ha hecho nada" por el sector primario

Afea que el PP dé la Consejería de Agricultura de Castilla y León a la ultraderecha

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acusado al PP de "politizar" la gran manifestación del pasado domingo, que congregó en Madrid a cerca de 400.000 agricultores, ganaderos, cazadores y regantes, asegurando que "no ha hecho nada" por el sector primario.

"¿Cómo tienen ustedes el rostro de ponerse a politizar una manifestación de agricultores y ganaderos cuando no han hecho nada por el sector primario en España?", ha preguntado Planas durante la interpelación del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados.

Planas, que ha vuelto a mostrar su "respeto" por la concentración, ha asegurado que su Departamento y el Gobierno han "tomado nota" de las peticiones en la manifestación del 20M. "El mundo rural quiere hacer oír su voz y hemos tomado nota, porque este Gobierno escucha", ha indicado.

El titular de Agricultura ha recordado a los 'populares' cómo una de las "reivindicaciones históricas" de agricultores y ganaderos como la Ley de la Cadena Alimentaria "no fue apoyada" por el PP. "No han sido capaces ni de apoyar aquello que no fueron capaces hacer cuando estaban en el Gobierno", ha recalcado.

Planas ha señalado además que contó con el "consenso" de todas las comunidades autónomas en el Plan Estrátegico Nacional de la PAC. "Tuvo el consenso de todas las regiones, que no han seguido las directrices de Génova, pero sí se han entendido conmigo", ha reiterado.

"Si es tan importante para ustedes la Agricultura como dicen, por qué se le van a entregar a la extrema derecha, a un partido que pone en duda parte de nuestra Constitución y que considera que la UE es una estructura globalista que nos oprime", ha afeado Planas, tras las informaciones que señalan que Alfonso Fernández Mañueco le daría esta cartera a Vox en Castilla y León.

Por otro lado, Planas ha recordado a la diputada 'popular' Marta González que España se encuentra ante una "situación extraordinaria", en la que hay que ofrecer "respuetas extraordinarias" y ha recordado las últimas medidas adoptadas de liquidez por el Gobierno para el sector agrario y las logradas recientemente en Bruselas.

"Vamos a seguir trabajando por el sector primario, que queremos moderno y competitivo, para que perciban una justa y digna retribución por su trabajo y donde los ciudadanos dispongan de alimentos en cantidad a un precio adecuado. Esperamos contar con su colaboración, aunque no lo deduzco de sus palabras", ha asegurado, tendiendo la mano del Ejecutivo a la oposición en este momento.

EL PP RECLAMA ADOPTAR YA MEDIDAS "URGENTES E INMEDIATAS"

Por su parte, la diputada del PP Marta González ha reclamado a Planas que el Gobierno adopte "ya" medidas "urgentes e inmediatas" para agricultores, ganaderos y pescadores, que se han visto impactados fuertemente por la guerra de Ucrania y ahora también por el paro de transporte en España.

"Le toca tomar decisiones hoy mismo aunque sea tarde ya para la supervivencia de algunas empresas como sí han hecho otros países de Europa. No han realizado ninguna previsión y no tienen ningún plan de contingencia", ha criticado.

La 'popular' ha recordado al ministro de Agricultura que el pasado domingo salieron a la calle 400.000 personas que "le han dicho que no pueden más". "Ha sido la mayor concentración de protesta del medio rural, que está indignado, arruinado y decepcionado con un Gobierno que es incapaz de encontrar una salida a esta crisis", ha asegurado.

"Han pasado tres dramáticos días desde entonces y no puede continuar encerrado en la torre de marfil de su Ministerio y si no hay medidas de forma inmediata, deberá decidir si el cese o la dimisión", ha instado la diputada.

"La Ley de la Cadena no ha sido la solución y estamos a la espera de más medidas. No nos pida un cheque en blanco, porque la oposición está para poner de manifesto los problemas y ofrecer soluciones. No han preparado nada, lo único que sí llevan preparando de verdad es la demolición del sector primario, donde llevan más de un año, toda la legislatura", ha indicado.

Por otro lado, González ha lamentado que el Gobierno no haya solucionado ya los paros del transporte. "No le están buscando una solución y esto ha dado la puntilla a un sector que estaba ya dañado de gravedad", ha lamentado.