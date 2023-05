Planas afirma que el PSOE no tolerará "ninguna irregularidad" sobre compra de votos

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, ha asegurado este jueves en Puente Genil (Córdoba) que su partido, el PSOE, no tolerará "ninguna irregularidad" sobre compra de votos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo 28 de mayo.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas junto al candidato del PSOE a la reelección como alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, con el que ha participado en un paseo electoral por la zona comercial de dicho municipio, Planas ha recordado que "estamos en unas elecciones muy importantes", que hay que afrontar con "todo el rigor y toda la atención, para no distraernos de lo importante de las elecciones, que es a quién escogemos para llevar a nuestros ayuntamientos" y a "nuestras comunidades autónomas".

En cualquier caso, según ha subrayado que el PSOE tiene "tolerancia cero", de modo que "si alguien comete una irregularidad, desde el punto de vista electoral", entonces "tiene que responder administrativa y penalmente, porque eso está castigado".

"Afortunadamente --ha opinado-- estamos hablando de casos concretos, que están bajo investigación policial y judicial" y que son "limitadísimos", ya que constituyen "un número absolutamente no representativo de la situación general", lo que no quita que, ante dichos casos, el PSOE "es absolutamente firme en esa materia, y no vamos a tolerar en ninguna parte de España, en ninguna localidad, en ninguna comunidad autónoma ninguna irregularidad al respecto", avanzando que los socialistas tomarán "las medidas judiciales y administrativas que sean necesarias".

En cuanto al alcalde de Puente Genil y candidato a la reelección por el PSOE, Esteban Morales, el ministro ha destacado su labor, que se evidencia en "la pujanza" que tiene la localidad, "que es una ciudad, por número de habitantes y por actividad económica", por lo que, de cara al 28M, ha pedido que, por los electores, "se tome una decisión meditada", fruto de la reflexión de lo que se quiere "para el futuro de Puente Genil, de Córdoba, de Andalucía y de España, y por eso es tan importante el voto al PSOE".

Por su parte, Morales, quien ha agradecido el respaldo de Planas, ha destacado que "la agricultura es un sector fundamental para el desarrollo económico de nuestra tierra, pues tenemos nuestro aceite, nuestro vino, nuestro membrillo y tenemos el Genil-Cabra como exponente de la productividad de la agricultura en nuestra zona", de ahí que el PSOE, "a partir del 29 de mayo seguiremos trabajando para la promoción y para que Puente Genil siga siendo una tierra de agricultura y de productos propios", como el membrillo.