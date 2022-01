Planas afirma que el "ruido" generado tras las declaraciones de Garzón perjudica a los ganaderos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que el "ruido" que se ha generado tras las declaraciones del titular de Consumo, Alberto Garzón, hace "que no se reconozca el trabajo de los agricultores y ganaderos" que han convertido a España en "una potencia de agricultura europea".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que el Ejecutivo apuesta por el sector primario, que va a ser "clave" para la recuperación económica y ha agradecido su "actuación" durante la pandemia. Además, ha subrayado que no es "acertado" enfrentar la agricultura extensiva con la intensiva.

"Hay lugares en los que cabe la posibilidad de la ganadería extensiva (...) pero hay otros donde no hay pastos para ello", ha señalado Planas, quien ha matizado que el sector ganadero español no sólo cumple con la ley, sino también con los estándares que exige Europa. "Un país que es el octavo exportador del mundo no puede poner en duda su sistema productivo y su honestidad", ha añadido.

También ha explicado que el concepto de 'macrogranja' no existe en términos jurídicos y ha recordado que en otros países de Europa hay explotaciones ganaderas mucho más grandes que las de España. Así, ha afirmado que desde su Ministerio se apuesta por la ganadería y agricultura familiar. "Tenemos normas para regular el número de animales que puede haber en cada granja para mejorar la producción ganadera", ha recordado.