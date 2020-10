Planas asegura que el agroalimentario será un sector que tire de la economía y del empleo en la recuperación

Subraya que la próxima PAC es una "oportunidad formidable" para España

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el sector agroalimentario español será un "protagonista fundamental" que va a tirar de la economía y del empleo en la recuperación económica de España tras la crisis del coronavirus.

"En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó Pedro Sánchez ayer, una de las 10 palancas es un programa agroalimentario. El sector va a estar en el centro de la recuperación, será uno de los sectores que claramente va a tirar de la economía y del empleo y será protagonista fundamental", ha avanzado Planas en su participación en el Nueva Economía Forum.

El titular de Agricultura ha señalado que este programa agroalimentario es un "elemento novedoso" y, aunque no ha ofrecido la cuantía del mismo, ha desvelado que su "financiación estará en línea con la de los países más próximos a España" y que "compite en la misma liga".

De esta forma, el programa agroalimentario, que aún están elaborando para presentar en Bruselas, contará con elementos fundamentales el ahorro de agua y la eficiencia energética; la búsqueda de competitividad y sostenibilidad de la agricultura, donde figura un plan específico de renovación de los invernaderos, entre otros.

También destaca la apuesta por la digitalización y la conectividad de las zonas rurales. "He insistido mucho que la conectividad no solo significa que se lleven las líneas de Internet a los núcleos urbanos rurales, sino que tienen que llegar también al campo y a las explotaciones, que no están en los núcleos de población", ha recalcado.

Planas ha subrayado que el sector pesquero también figura entre los elementos fundamentales en el plan de recuperación, ya que está afrontando en los últimos años una "gran transformación". "Queremos prestar con los fondos de este programa el sostener y apoyar todos los elementos de sostenibilidad científica", ha indicado.

LA PAC, UNA "OPORTUNIDAD ÚNICA" PARA ESPAÑA

Respecto a la próxima Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, en la que España contará con una dotación de 47.724 millones de euros, Planas ha afirmado que será una "oportunidad única" para el país que debe aprovechar.

"Esta PAC es una oportunidad para España, ya que significa más de 6.800 millones de euros anuales para nuestro país, que permitirá mantener la rentabilidad de sus explotaciones, así como para afrontar los grandes retos en materia de digitalización, sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, además del gran reto social y demográfico como es la incorporación de jóvenes y la igualdad de género en el medio rural", ha subrayado.

Planas, que ha incidido que se está en la "recta final" de la negociación europea de la PAC para luego discutir cómo será su aplicación en España tras negociar con las comunidades autónomas. "Nos volveremos a reunir antes de final de año y en primavera espero fijar el modelo de aplicación en España. Es necesario sacar partido de este dinero, porque tenemos una oportunidad para esta década formidable", ha señalado.

DEFENSA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES ANTE LOS ARANCELES DE EE.UU.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios españoles como el vino, aceite o quesos, entre otros, Planas se ha mostrado cauto tras la reciente filtración de un documento en el que se asegura que el arbitraje del diferendo sobre fabricantes de aviones podría inclinarse a favor de Europa.

"De ser cierto, se abriría una ventana positiva y una fase de posible negociación. Con inteligencia y firmeza, tenemos que defender nuestros intereses, porque esos aranceles penalizan injustamente al sector agroalimentario", ha señalado Planas, que recuerda que se está en un momento peculiar en Estados Unidos, marcado por las elecciones presidenciales.

Por otro lado, Planas ha avanzado su intención de dar una "mayor dotación" en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) a los seguros agrarios, que "son fundamentales" para la sector, así como incluir una partida de préstamos y avales para renovar el parque de maquinarias agrícolas.

El titular de Agricultura también ha recordado que en las próximas semanas tiene previsto llevar al Congreso la Ley de la Cadena Alimentaria con la trasposición de la directiva europea en materia de prácticas comerciales desleales.