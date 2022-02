Planas confía que Canadá pueda continuar las labores de rastreo de los desaparecidos del 'Villa de Pintanxo'

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confiado este lunes en que Canadá pueda retomar las labores de búsqueda de 12 desaparecidos del 'Villa de Pintanxo' en aguas de Terranova, después de que las autoridades canadienses dieran por finalizadas las tareas tras el naufragio del pesquero gallego la pasada semana.

"Tenemos que continuar esa labor de rastreo para encontrar a los desaparecidos, pero esto tiene que hacerse en condiciones de seguridad para evitar que se provoque una nueva desgracia por parte de los servicios de salvamento y de búsqueda", ha señalado Planas en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

El ministro de Agricultura ha puntualizado que el Gobierno canadiense es la autoridad de rescate en esas aguas, por tanto, el organismo competente para tomar las decisiones sobre la realización de un rescate o sobre la seguridad de las personas a la hora de llevar a cabo esas tareas de rastreo.

Así, respecto a la posible reanudación de las labores de búsqueda en Terranova, Planas ha aclarado que el Gobierno canadiense se ha referido siempre a las condiciones climáticas.

Planas ha matizado que no se trata de aguas canadienses si no de aguas internacionales o aguas NAFO, de las que Canadá es la entidad responsable de rescate y si bien no ha descartado movilizar algún medio de rescate, ha asegurado que la prioridad es "asegurar que los medios técnicos son los apropiados y la seguridad de los implicados".

En un paso más, el titular del ramo ha reconocido que hay barcos faenando en esas aguas y ha asegurado que el Gobierno español le ha enviado un mensaje a estos buques para que, además "de su labor pesquera, permanecieran vigilantes por si podían encontrar algunos de los cuerpos de los desaparecidos".

Los ministros de Agricultura de los Veintisiete harán un minuto de silencio en solidaridad con las familias de los fallecidos y como muestra de apoyo al sector pesquero durante la reunión de este lunes antes de abordar el punto de pesca, por iniciativa de la presidencia francesa, según ha informado Planas.

El ministro de Agricultura ha apuntado que los medios de rescate y recuperación, son medios marítimos o aéreos que trabajan en condiciones especiales de temperatura y ha detallado que tienen que ser específicos para llevar a cabo su actividad en esas aguas.