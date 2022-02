Planas cree que la UE tendrá que adoptar medidas si los mercados agrarios se ven afectados por la invasión

CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la Unión Europea (UE) "va a tener que responder", incluido los estados miembros como España, adoptando medidas si los mercados agrarios europeos se ven afectados por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas poco antes de asistir al acto de entrega de diplomas, insignias y medallas de oro del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, Planas ha señalado que, "en el supuesto de que los mercados agrarios se vean afectados" tendrán "que activar las medidas previstas en la Organización Común de Mercados Agrarios".

Planas, que ha condenado la invasión de Ucrania por tropas rusas, ha explicado que ello implicaría "poner en práctica apoyos públicos, de cara al conjunto de los sectores afectados", en los que "hay preocupación", y "no solo con las sanciones que se han adoptado y que puedan adoptarse" contra Rusia por su acción, "sino también en relación con el funcionamiento de los mercados".

Así, ha recordado que "Rusia es el primer productor mundial de trigo, y Ucrania es el cuarto productor mundial de trigo, y según me indican, en las últimas horas, prácticamente todos los puertos ucranianos están cerrados, con lo cual no hay ningún tipo de salida al exterior, y esto, evidentemente, ha disparado hacia arriba las cotizaciones" de diversos productos agrarios, "en particular del trigo", lo cual "puede afectar a muchos países".

En el caso de España, el ministro de Agricultura ha dicho estar "particularmente preocupado por el tema del maíz, porque lo que importamos básicamente de Ucrania es maíz y girasol, para alimentación animal", de forma que "aproximadamente un 22 por ciento del conjunto del maíz que se utiliza en la alimentación animal proviene de Ucrania". "Por tanto, tenemos comprarlo en otros lugares", ha añadido.

Finalmente, "un tercer factor de preocupación es, sin duda, el precio del gas, que ya era muy elevado y que está elevándose aún más como consecuencia de la situación" que ha generado la invasión de Ucrania por Rusia, según ha lamentado Luis Planas.