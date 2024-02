Planas defiende la calidad de los productos ecológicos españoles tras los ataques de Ségolène Royal

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha salido en defensa de la calidad de los productos ecológicos españoles tras los ataques de la política socialista de Francia Ségolène Royal a los productos ecológicos de España.

En concreto, el titular de Agricultura ha recordado la amplia variedad de tomates que hay en España y su calidad. "Somos el segundo país de la UE en producción ecológica y el quinto del mundo", ha subrayado tras la reunión que ha mantenido este viernes con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

"El presidente lo dijo muy claramente ayer y yo simplemente me permito modestamente desarrollarlo técnicamente. No sólo es que no hay ningún problema, sino que ése es uno de los dos motivos también de orgullo", ha indicado, invitando posteriormente a una cata de tomates españoles y aceite de oliva.

La exministra de Ecología de Francia y política socialista criticó en una entrevista los productos 'bio' de España: "¿Habéis probado los tomates? Son incomibles".

En la jornada de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a la crítica "infundada" de la exministra francesa Ségolène Royal sobre el tomate español.

Así, Sánchez no dudó en invitar a acudir a España para que Royal pruebe cualquiera de las variedades de tomate español. "Verá que el tomate español es imbatible", aseguró.