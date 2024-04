Planas descarta un aumento de la conflictividad en el campo pese a faltar apoyos a su paquete de medidas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado este lunes un aumento de la conflictividad en el campo pese a la falta de apoyos a su paquete de 43 medidas, hasta ahora sólo firmado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones.

Preguntado por si cree que va a aumentar la conflictividad en el campo ante las movilizaciones que prepara COAG, Planas ha considerado, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, que "al contrario", dado que lo que está haciendo el Gobierno es "es buscar una solución a los problemas que les han sido planteados".

Además, Planas ha reiterado que "la puerta está abierta y la mano está tendida" al resto de las organizaciones agrarias para que se sumen al acuerdo, a la espera de la firma con COAG y Asaja.

El ministro de Agricultura ha señalado que el paquete de medidas es "muy ambicioso" y que el Ejecutivo está trabajando para el conjunto de agricultores y ganaderos, "sin ninguna reserva, sin ningún atajo", dado que "no hay cálculo político, sino una voluntad de servicio público".

Respecto a que la interlocución del Gobierno con el sector incorpore a Unión de Uniones, Planas ha recordado que se ha comprometido a plantearlo en la norma legal, en las Cortes Generales, "para que ello sea posible a nivel institucional", al tiempo que el ministro ha considerado que aumentar la representatividad de tres a cuatro organizaciones "era una realidad a la que había que hacer frente".

"He intentado hacerlo en varias ocasiones desde que soy ministro y no ha sido posible por razón de la fragmentación política", ha comentado Planas, manifestando que "en esta situación" cree que hay que abrir el tema, pues "no se trata de excluir a nadie, sino al contrario, de que todo sea más representativo".