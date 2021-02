Planas dice al PP que en el debate sobre el lobo no conseguirá "ninguna división" entre él y Ribera

Afirma que "siempre" está al lado del sector ganadero

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que "siempre" está al lado del sector ganadero, al tiempo que ha asegurado al PP que en el debate sobre la protección del lobo no conseguirá "ninguna división" entre él y la titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El vídeo del día Cs censura que PSOE y PP se escondan para “repartirse” jueces

El titular del ramo ha realizado estas declaraciones en el Pleno del Senado, tras ser cuestionado por este asunto por el senador del PP Martínez Antolín, al que ha remitido a la interpelación posterior sobre este debate, que responderá la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"Le diré que el tema del lobo lo van a tratar en una interpelación posterior con la vicepresidenta cuarta y le puedo asegurar que entre ella y yo no van a conseguir en absoluto lograr ninguna división y siempre estaré en favor del sector ganadero", ha recalcado Planas.

El senador del PP, Martínez Antolín, ha recriminado al titular de Agricultura, que Ribera le haya "echado a los lobos" y le ha pedido que "no se deje meter otro gol" con este tema. "No vamos a consentir que se lleve a cabo un plus en la Política Agrícola Común (PAC) para pagar esa convivencia con el lobo, que lo pague el Ministerio de Transición Ecológica, pero no les quite ni un euro a agricultores y ganaderos", ha señalado en la sesión del Senado.

UNIDAD EN LA PAC

Por otro lado, Planas ha contestado al senador 'popular' que "sí" ha tenido en cuenta y mantenido contactos con las organizaciones agrarias, recordando a Martínez Antolín que desde que tomó posesión en el cargo y en el marco de la reforma de la PAC ha mantenido más de 200 reuniones con el sector agrario.

"No pueden aceptar una buena noticia para España. Agricultores y ganaderos reivindican precios dignos y también ayudas justas, que al final de este proceso de convergencia, como dice la UE, dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo, perciban la misma ayuda", ha explicado Planas.

Por eso, el ministro de Agricultura no ha dudado en apelar a la unidad de todos los partidos políticos representados en el Senado. "Este es un tema para unir, no para dividir y para que los agricultores y ganaderos se sientan apoyados por los partidos políticos de esta Cámara. Les pido que unan y no dividan, eso se lo agradecerán agricultores y ganaderos", ha recalcado.