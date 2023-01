Planas dice que el Gobierno seguirá compensando este año la reducción de días de actividad en sector pesquero

Cree que la reducción del IVA en productos básicos esta "siendo efectiva" y que la distribución "está colaborando"

CASTELLÓ, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este viernes en su visita a Benicarló (Castellón) que el Gobierno ha ayudado en 2022 a los buques arrastreros con 16 millones de euros para compensar los días reducidos de actividad, y ha anunciado que continuará con este apoyo económico este año.

Planas ha explicado el "momento complicado" que vive el sector por los precios del gasóleo, y ha recordado las ayudas que se han establecido desde el Gobierno de España, así como las discusiones "de cómo lograr el equilibrio en sostenbilidad y rentabilidad". "Cada vez tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos una sociedad y una natureleza que puedan seguir siendo vivas y diversas", ha añadido.

"Aquí el Mediterráneo es un mar cerrado y tiene problemas ambientales muy importantes, y se intenta hacer cada vez más una pesca más selectiva, y creo que tanto el sector pesquero como el Gobierno y la Generalitat lo vemos muy claro, pero también tenemos que hacer que esa actividad sea rentable", ha dicho Planas.

Al respecto, el ministro del ramo ha resaltado las discusiones "muy intensas" que ha mantenido con la Comisión Europea en relación con el Mediterráneo, "donde ha habido una reducción de días de pesca que, en mi opinión, debería ser mejor justificada desde el punto de vista científico".

Por otra parte, el titular de Agricultura ha puesto en valor el sector cooperativo, "que no solo supone casi dos tercios de la producción agroalimentaria de España, sino que es un sector tremendamente vivo, arraigado y que estructura socialmente". "Nuestras empresas cooperativas son sin duda uno de los mejores instrumentos que tenemos no solo para producir buenos alimentos en cantidad, calidad y precio, sino para estructurar socialmente nuestra sociedad", ha dicho.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Así mismo, ha destacado las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), señalando que la valorización de los alimentos "constituye el objetivo fundamental de la producción alimentaria de España". "Hacemos excelentes productos y tenemos que valorizarlos en el mercado para que los agricultores, ganaderos y pescadores puedan percibir un precio justo, que remunere no solo los costes, sino el gran trabajo que hacen, y ahí las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas son fundamentales, y es un gran ejemplo la alcachofa de Benicarló", ha añadido.

Por otra parte, Luis Planas ha destacado como cuestiones "fundamentales" para el presente y futuro del sector primariola Ley de la Cadena Alimentaria, cuyos cambios introducidos "están dando resultados por las tensiones provocadas por la guerra de Ucrania y el incremento de los costes". "Nadie puede vender por debajo de los costes y lograr esa rentabilidad es absolutamente fundamental, pues es cuestión de transparencia, equilibrio y justicia", ha apuntado.

Así mismo, ha destacado otros instrumentos como los seguros agrarios; la Política Agrícola Común (PAC), "que para la Comunitat Valenciana será mejor que la del periodo anterior"; y las ayudas del Gobierno para la situación derivada del incremento de costes.

"No es una situación fácil, es un momento complicado, pero la economía española no ha tenido recesión, sino un avance muy importante, y somo el país de la UE con la inflación más baja. El sector agroalimentario funciona muy bien, y seguiremos trabajando desde el Gobierno con la ayuda de todos para conseguir disminuir los precios de la alimentación", ha asegurado.

Respecto a la reducción del IVA en productos básicos, el ministro ha insistido en que hay que esperar el resultado de enero y ver cómo se ha reflejado, aunque su impresión es "positiva". "Mi impresión es que está siendo efectiva, creo que la distribución está colaborando y creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo", ha subrayado.

Finalmente, el ministro se ha referido a la necesidad de que haya relevo generacional en el sector primario. "Donde no hay mujeres y jóvenes, no hay futuro, y si no hay relevo generacional en el sector primario, no habrá futuro", ha dicho. En este sentido ha apuntado que en España solo un 15% de empleados del sector primario son menores de 45 años, "por lo que la edad media es muy elevada".