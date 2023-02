Planas dice que el PP deberá demostrar que no está detrás la moción de censura de Vox "votando en contra"

LUCENA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ha advertido este viernes que "si el PP no está detrás" de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, "tiene entonces una forma muy sencilla de demostrarlo, votando en contra" de la misma.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Lucena (Córdoba), donde ha manifestado su apoyo al actual alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Juan Pérez, el ministro de Agricultura ha recordado que "una moción de censura es un instrumento previsto en la Constitución, no para convocar elecciones, ni para decir que este gobierno no me gusta, sino para decir" que se va "a gobernar" y "a llevar adelante" un determinado programa de gobierno.

Por eso, "el anuncio de Vox de que va a presentar una moción de censura es algo que hay que tomarse muy seriamente, porque tendrán que decir qué es lo que quieren hacer", y ello deberá aclararlo, "no solo Vox, sino también quien está detrás de la moción de censura, el PP", ya que, a este respecto, "ha tenido conversaciones el señor Feijóo, con el señor Tamames y con el señor Abascal".

Así y en opinión de Planas, tendrán que explicar "qué es lo que quieren hacer ante las medidas que está tomando el Gobierno de España", si es que, por ejemplo, quieren "retirar los 2.420 millones que invertirá en becas este año" el Gobierno central, "algo que el otro día criticó el señor Feijóo en el Senado", o bien "retirar el incremento del salario mínimo a 1.080 euros, o el incremento del 8,5% de las pensiones, o quizás el incremento del Ingreso Mínimo Vital".

La cuestión es que "el PP parece que quiere ahora distanciarse" de la moción de censura "y dice que se va a abstener", algo que no le vale a Planas, pues "al señor Casado lo echaron porque votó 'no' a la anterior moción de censura de Vox y porque destapó la corrupción en el seno del PP", de modo que, "si efectivamente el PP no está detrás de esta moción de censura, tiene una forma muy sencilla de demostrarlo, votando en contra de la misma".

En este punto, Planas ha señalado que ahora hay "un Gobierno comprometido con la mayoría de los españoles, con la clase media y trabajadora, que está adoptando medidas para salir adelante", y algunos "quieren detener" esa acción de gobierno, "no solo votando en contra de todas las medidas de progreso social que estamos adoptando en España, sino que además pretenden, con una moción de censura, frenarlas".