Planas insiste en rechazar el Plan de Acción de pesca de la UE y pide conciliar sostenibilidad y rentabilidad

VIGO, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este lunes la posición contraria de España al Plan de Acción pesquera de la UE, rechazo compartido por otros países, porque "no asegura el equilibrio" entre sostenibilidad ambiental y sostenibilidad socioeconómica.

En declaraciones a los medios durante su participación en el acto de entrega de la patrullera 'Río Luna' a la Guardia Civil en las instalaciones del grupo de astilleros Armón en Vigo, Luis Planas ha recordado que, durante el debate del Plan en el Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas, la postura de rechazo "liderada por España" fue compartida "por la inmensa mayoría de ministros" y ha trasladado su esperanza de que "la Comisión debió de tomar nota".

Con todo, ha señalado que el plan está formado por cuatro documentos que "tienen carácter no legislativo" y que "no se pueden traducir en medidas si no pasan previamente como proyectos de reglamento o de directiva a través del proceso de codecisión entre el Consejo y el Parlamento".

El ministro ha apuntado que, bajo la presidencia sueca del Consejo de la UE, se seguirá discutiendo esta cuestión a nivel político, y España seguirá pendiente de ello, y también de lo que "se pueda hacer" durante la presidencia española.

"El mensaje es muy claro. Sostenibilidad sí, pero también que pase por la rentabilidad de la actividad pesquera y la sostenibilidad social y territorial del conjunto del sector y de las comunidades costeras que viven de la pesca. Es así de sencillo y así de directo", ha zanjado Luis Planas.

IVA DEL PESCADO

Por otra parte, y preguntado acerca de la posibilidad de rebajar el IVA del pescado, Planas ha insistido en que hay un "problema general del precio de los alimentos y su evolución", y no exclusivamente del pescado.

Al respecto, ha afirmado que, en los últimos días, se conoció la "excelente noticia" de la rebaja en las cifras de la inflacción y, aunque todavía no se conoce el detalle de marzo, España está "por debajo de la media de la UE".

En todo caso, ha añadido, el Gobierno sigue "muy de cerca" esa cuestión, y ha recordado el llamamiento a la cadena alimentaria (productores primarios, industria y distribución) para que, "todos juntos", se pueda contener el incremento de los precios. "Si, como parece, se confirma esa moderación en relación con los costes, (espero que) podamos llegar antes que después a una disminución de los precios de los alimentos", ha concluido.