Planas lamenta el 'no' del PP de Feijóo a la Ley de la Cadena Alimentaria y a las ayudas al sector agrario

Se pregunta qué les explicará el líder popular a los ganaderos en las visitas a granjas tras haber puesto en riesgo dichas ayudas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha criticado que el Partido Popular, en estos momentos de "preocupación" para el sector primario, votara en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como de las ayudas para los sectores agrarios más afectados, como el lácteo, el cárnico y los cítricos.

"No entiendo esa lógica de negación del PP en el ámbito de la agricultura y ganadería. El Gobierno de España está intentando proteger a la inmensa clase media del país. Lo que debería ser un motivo no de polémica, sino de unanimidad, donde deberíamos contar en el arco parlamentario con el apoyo de todas las fuerzas políticas para la aprobación de estas medidas, por desgracia no ha sido el caso", ha cuestionado Planas en declaraciones a Europa Press.

El titular de Agricultura ha recordado que en la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha sido una "reivindicación histórica de las organizaciones agrarias", "no" se pudo contar con el apoyo del PP en el Congreso de los Diputados.

"Afortunadamente, esta Ley fue aprobada gracias a la mayoría parlamentaria del Gobierno y que ha permitido ya logros evidentes para que la negociación de precios en un contexto tan difícil como el actual, donde hay que repartir cargas entre el sector productor, la industria y la distribución, se reparta de forma más equilibrada", ha asegurado.

También le ha parecido "particularmente chocante" que en el contexto actual, las ayudas de 169 millones de euros destinadas al lácteo o los 193 millones de euros para el sector ganadero y cítricos contaran con el voto negativo del PP.

"¿Qué le va a explicar el señor Feijóo en esas visitas que hace a una granja de vacuno o al ganadero gallego sobre por qué no puede percibir esas ayudas? Afortunadamente, no ha sido el caso, las ha percibido porque el Gobierno las ha puesto sobre la mesa, pero no entiendo muy bien esa lógica de negación también en el ámbito de la agricultura y la ganadería de lo que son una serie de medidas de ayudas al sector primario", se ha sincerado.

De esta forma, el titular de Agricultura ha aprovechado para recordar que además de las ayudas ofrecidas por el Gobierno, las comunidades autónomas pueden actualmente complementarlas en el caso de querer ayudar a los sectores más afectados por la crisis actual.

"Estamos en un momento de preocupación, hay muchas incógnitas en el horizonte, no solo en España, y es la obligación del Gobienro dar certidumbre, seguridad y tranquilidad a los operadores para que hagan algo tan clave para la sociedad española como es el proveer de alimentos y bebidas todos los días a los ciudadanos", ha recalcado.