Planas: "Hay legislatura para rato y Sánchez se ha comprometido con los españoles hasta 2027"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que "hay legislatura para rato" y ha destacado el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el país respecto a la posibilidad de que pudiera dejar su cargo para asumir algún alto puesto como el de la presidencia del Consejo Europeo.

En concreto, Planas ha recordado que el presidente ya ha dejado "muy claro" su postura sobre este tema. "Tiene un compromiso con España y con los españoles hasta el 2027 y él, y quien quiera que le acompañemos, vamos a estar aquí hasta ese año", ha asegurado durante su participación en el Forúm Nueva Economía.

El titular de Agricultura ha dejado "claro" que hay "legislatura y trabajo para rato" todavía. "Hay esfuerzos que habrá que hacer", ha asegurado.

Además, Planas ha querido hacer una reflexión sobre la situación actual. "Me he dedicado más de media vida a la Unión Europea, donde es un milagro que lleguemos a acuerdos entre 27 Estados miembros con visiones, intereses y percepciones tan diferentes. Si somos capaces de hacerlo en la Unión Europea, ¿por qué no somos capaces de no hacerlo en España. Todo pasa por hablar, escuchar, llegar a acuerdos y por respetar la Constitución y la ley, si lo hacemos todo, sin duda llegaremos a buen puerto", ha concluído.