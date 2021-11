Planas se muestra "optimista" ante la revisión del acuerdo de cítricos con Sudáfrica y reclama "reciprocidad"

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "optimista" ante la revisión del acuerdo europeo para la importación de cítricos desde Sudáfrica y ha reclamado "reciprocidad" en la importación de productos de terceros países. Así, ha defendido que un producto no autorizado en la UE no pueda estar en ninguna importación, algo que "parece elemental, pero no lo es tanto".

Así se ha pronunciado el titular de Agricultura durante su visita a Valencia este jueves, donde ha remarcado que España y Francia lideran esta visión en el seno de la Unión Europea "con la simpatía de otros países".

Planas ha defendido que los productos de fuera de la UE "tengan que cumplir las mismas características" que los internos, en línea con la filosofía 'De la granja a la mesa' que defiende la unión frente al cambio climático.

En este sentido, Planas ha remarcado la carta que envió a los comisarios europeos junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, la escribieron "con la revisión del acuerdo de Sudáfrica en la cabeza". "Yo no hago algo si no tengo evidentemente la pretensión y el pensamiento de que podemos conseguir aquello que queremos", ha indicado.

En este sentido, ha indicado que pese a los "intereses diferentes", es "optimista" y cree que se puede "obtener un resultado positivo" en este acuerdo. Además, ha incidido en que no proponen una política "autárquica" y que no buscan cerrar fronteras, sino que las importaciones se sitúen "en unas condiciones comparables".