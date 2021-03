Planas pedirá ayudas extraordinarias para el vino en Bruselas y abordará la problemática del sector del tabaco

Las organizaciones agrarias piden a Planas que la convergencia se aplique con más flexibilidad y que se la dé más tiempo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado este jueves a los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA su intención de pedir medidas extraordinarias para el sector del vino en la Comisión Europea la próxima semana y se ha comprometido a trabajar para encontrar una solución a la problemática del sector del cultivo del tabaco, excluido de las ayudas de la futura Política Agrícola Común (PAC).

En concreto, Planas ha iniciado este jueves con las OPAs una serie de reuniones para preparar las negociaciones para la aplicación de la futura Política Agrícola Común (PAC) y con las que ha abordado cuestiones importantes para el futuro del mundo rural.

El titular de Agricultura ha trasladado a los representantes de las organizaciones agrarias su intención de encontrar una solución al sector del tabaco tras quedarse fuera de las ayudas de la PAC.

"Es una producción importante en el sector primario que genera riqueza y empleo, sobre todo en Extremadura. He manifestado públicamente mi voluntad de dar una respuesta a esta problemática", ha señalado Planas, que ha avanzado que ya se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura para intentar encontrar una solución.

El titular de Agricultura también ha indicado que este lunes tiene previsto solicitar "ayudas extraordinarias" para el sector del vino afectado por la crisis del coronavirus, ya que se ha incluido en el orden del día de la reunión de Consejo de Ministros de Agricultura esta petición por parte del Gobierno de España y que cuenta con el apoyo de otros 13 países miembro, entre ellos Francia.

"El sector del vino se ha visto seriamente afectado por la crisis del coronavirus. El año pasado ya se destinaron 91,5 millones procedente del PASVE para medidas extraordinarias. Hay que dialogar con la CE y tiene que recibir nuestro mensaje, porque estamos ante una situación extraordinaria", ha indicado.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reconocido que para su organización es "importantísimo" que la situación del sector del vino se trate en la próxima reunión del Consejo de Ministros europeos. "No podemos utilizar el Pasve para arreglar una situación que es coyuntural y la UE tiene que poner un presupuesto, que ya está disminuido", ha indicado.

"También es importante el compromiso que ha adquirido el ministro de buscar una solución al tema del tabaco junto a Extremadura", ha subrayado sobre una de las problemáticas del sector agrario a nivel nacional.

De la misma opinión es el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que ha indicado que su organización también respalda a Planas en su petición de exigir fondos extraordinarios para el vino, que se ha visto fuertemente impactado por el cierre de la hostelería y la falta de turistas.

Mientras que el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también ha mostrado su apoyo al ministro en esta reclamación de ayudas para los "productores de vino" y confía en que se logre un "buen resultado y vengan algunas ayudas".

Respecto a la problemática del tabaco, Ramos reconoce que se va "contento" del encuentro con Planas al confirmar el "compromiso y la sensibilidad" del Ministerio para intentar encontrar una solución a este cultivo, que es muy importante para el medio rural en Extremadura.

PLANAS ABOGA POR UNA CONVERGENCIA GRADUAL Y CONTINUA

El ministro de Agricultura ha abordado en profundidad con los representantes de Asaja, COAG y UPA los diferentes temas sobre la futura Política Agrícola Común (PAC), así como el reglamento de convergencia (equiparación de ayudas entre beneficiarios de la PAC), que está causando discrepancias en algunas regiones.

De esta forma, Planas ha señalado que su Departamento está dispuesto a hacer un "esfuerzo extraordinario" de diálogo para poner sobre la mesa el proceso de convergencia del año 2022, en el marco de la negociación global de la futura PAC.

Así, ha reiterado su deseo de que esta convergencia sea "gradual y continua", además de tener una fecha de comienzo y finalización del proceso interno.

El titular del ramo ha reconocido que la elaboración del plan estratégico nacional de la PAC "no será fácil" poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas, pero confía en alcanzar un "gran acuerdo nacional" para definir cómo se llevarán a cabo las ayudas y la convergencia.

Durante la reunión también se han abordado cuestiones relativas a las ayudas a los jóvenes agricultores y ganaderos, la definición de agricultor genuino, la reducción de las regiones de pago o las ayudas acopladas.

Por su parte, Asaja ha señalado que la reunión ha permitido confirmar que se "abren nuevas vías" para negociar y dialogar puntos conflictivos como el de la convergencia, por el que se han convocado diferentes tractoradas esta semana en Andalucía. "Se abren unas nuevas vías de trabajo para llegar a un definición que es los más importante", ha indicado Barato.

Desde COAG, su secretario general ha indicado en la necesidad de cambiar la definición de agricultor genuino, ya que no están satisfechos con la que baraja la CE al considerar que se "está diluyendo el carácter del agricultor genuino", así como encontrar un punto medio en la reducción de regiones de pago. "Entendemos que hay una gran dificultad, pero no podemos pasar de 50 regiones a cinco, hay que encontrar un punto medio para que la diversidad de la actividad agraria no se distorsione en España", ha señalado.

Mientras que Lorenzo Ramos (UPA) apuesta por abrir un debate en el tema de la convergencia, ya que considera que "genera inquietud" entre agricultores y ganaderos. "Planteamos abrir ese debate y que la convergencia se aplique con más flexibilidad y que se dé más tiempo", ha reiterado, señalando que en este tema coinciden las tres organizaciones agrarias.