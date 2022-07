Planas pedirá al comisario europeo de Pesca que se abandone el veto a la pesca de fondo

Así lo trasladará en la reunión del día 18 del Consejo de Agricultura y Pesca

BURELA (LUGO), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado de que pedirá el próximo 18 de julio --con motivo del Consejo de la UE de Agricultura y Pesca-- al comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, que se "abandone" la propuesta de veto a la pesca de fondo en 94 zonas comunitarias o que, si se sigue adelante, se establezcan "flexibilidades".

El día después de que una treintena de asociaciones pesqueras de Galicia sellasen un manifiesto en contra de ese veto, el ministro de Pesca ha visitado Burela (Lugo) --en una jornada en la que ha estado previamente en Lugo-- para reunirse con representantes del sector. En el encuentro han participado, entre otros, la conselleira do Mar, Rosa Quintana; el patrón mayor de Burela y presidente de las cofradías españolas, Basilio Otero; y la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz.

En rueda de prensa, Planas ha recordado que hace unos días la Comisión Europea "manifestó públicamente" que "tenía intención de determinar por un reglamento de ejecución de la UE" determinadas áreas marítimas vulnerables, con la consecuente "prohibición o disminución muy significativa" de la actividad pesquera.

A este respecto, indica que España e Irlanda votaron en contra en el debate del comité consultivo que tenía que dar el visto bueno al informe sobre esta cuestión, con nueve países que se abstuvieron y dos que no participaron. Por tal motivo, explica que el informe "no pudo ser adoptado".

Ahora, se produce un impasse en el que la Comisión Europea "pretende volver a la carga con este reglamento de ejecución". Por ello, emplaza al diálogo a la CE para "intentar llegar a un resultado que sea satisfactorio", en una actuación en la que irá "de la mano" de otras comunidades como Galicia y del sector.

Sobre este extremo, se queja de que no hubo "un diálogo necesario" en un tema de "tanta trascendencia", ya que la Comisión Europea no consultó a los Estados miembro de "una forma suficientemente seria", al tiempo que la "justificación científica no era en modo alguno suficiente".

Para tal motivo, el ministro se ha referido a la reunión del próximo 18 del Consejo de Agricultura y Pesca, en la que esta cuestión no se encuentra entre el orden del día, pero asegura: "Tendré ocasión, sin duda, de encontrar al comisario allí y de poder conversar con él sobre esta cuestión".

El objetivo es que la Comisión Europea abandone esta intención de prohibición a la pesca de fondo "y se abra un periodo de consultas", pero en el caso de que siga adelante que haya "todas las flexibilidades que sean posibles".

Asimismo, el ministro llama la atención acerca de que "está habiendo una gran movilización por parte no solo de los Estados miembros, sino de los diputados europeos con este tema". Igualmente, resalta que la secretaria general de Pesca está "en contacto" con la DG Mare.

Finalmente, deja claro que no hay oposición a las medidas de protección, sino a hacerlo en "los términos actuales", pues esa decisión "no puede ir en contra de los intereses de la flota, en particular de la flota de Gran Sol".

LAS COFRADÍAS RECLAMAN "DIÁLOGO" A LA CE

En declaraciones a los medios, el patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, considera "incomprensible" que "se cierren de forma unilateral espacios desde Irlanda hasta Marruecos", ya que "se pueden cerrar esos espacios no en aquellas zonas que se demuestre que hay especies vulnerables, sino en aquellas en las que puede haber alguna especie vulnerable".

Censura que se prohíban aquellas artes en las que tan solo "su anclaje toque el fondo". "Es una forma un poco extraña de tomar una decisión para acabar con la pesca, Europa tiene que ser valiente y si no quiere pesca extractiva, tiene que decirlo", sentencia.

Tras destacar como "satisfactoria" la reunión con el ministro, Otero reclama "más diálogo" por parte de la Comisión Europea, por lo que le pide al comisario europeo de Pesca que, "aparte de venir a Galicia a hacerse una foto en las Cíes, venga por los puertos y conozca la realidad de los puertos".