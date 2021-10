Planas pide un "gran acuerdo" en la PAC, porque de no aprobarse el Plan no habrá ayudas para el sector agrario

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado a los representantes de los partidos políticos alcanzar un "gran acuerdo" sobre el plan estratégico nacional de la Política Agrícola Común (PAC), porque de no presentarse en forma y tiempo en Bruselas los agricultores y ganaderos no percibirán las ayudas.

"España es una y no 17 españas, por eso hay que llegar a un gran acuerdo sobre la base del acuerdo alcanzado el pasado 14 de julio en la sectorial. Tengan en cuenta señorías, y me dirijo a todos los grupos, que si no presentamos el documento antes del 31 de diciembre y no lo aprueba la Comisión Europea no habría ayudas para ningún agricultor ni ganadero español", ha asegurado Planas en el pleno del Senado.

Respecto a la cuestión planteada por la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín Larred, donde cuestionaba al titular de Agricultura sobre si era justo el nuevo plan estratégico nacional con todos los territorios, Planas le ha recordado que la "PAC es para agricultores y ganaderos, no para territorios".

"El objetivo de esta reforma es centrar sobre la agricultura familiar y profesional el conjunto de las ayudas de la PAC", ha recalcado el titular de Agricultura.

Por otro lado, Planas ha querido reiterar la necesidad de "conseguir que agricultores y ganaderos obtengan una retribución justa y digna por una producción que alimenta al conjunto de la sociedad" tras ser cuestionado por el senador del Grupo Parlamentario Vasco, Juan Carlos Medina, sobre cómo la nueva Ley de cadena alimentaria dará respuesta a la "difícil situación" del sector vacuno lácteo y cárnico.

El titular del ramo ha recordado que se trata de dos "situaciones diferenciadas", las que encaran el vacuno lácteo y el de la carne, aunque tengan algunos "elementos en común".

Así, Planas ha recordado al senador que en lo relativo al lácteo se ha hablado "activamente" con productores, industria y distribución para conseguir "avances en materia de precios".

Respecto al vacuno de carne, que en primavera atravesó por una "situación difícil que ha mejorado", ha señalado que tiene "un problema estructural que hay que solventar". "La reforma de la ley de la Cadena Alimentaria es un paso adelante para conseguir una retribrución más justa", ha indicado, al tiempo que ha recordado que en el plan estratégico de la PAC se ha incrementado las ayudas a este sector.