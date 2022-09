Planas pide responsabilidad a súper e híper para lograr precios "razonables", pero sin medidas impuestas

Asegura que habla "prácticamente todos los días" con toda la cadena agroalimentaria, pero "sin cámaras y no en público"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido responsabilidad a todos los eslabones de la cadena agrolaimentaria, especialmente a la distribución, para lograr unos preciso "razonables", pero sin medidas impuestas y de forma voluntaria, en alusión a la cesta básica propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"No se trata de medidas impuestas a nadie, porque yo creo que además no funciona", ha afirmado el titular de Agricultura en declaraciones a 'Espejo Público' de Antena 3 recogidas por Europa Press. "Lo que está haciendo el Gobierno es pedir responsabilidad a cada eslabón de la cadena y que cada uno haga lo que esté en su mano para conseguir que, efectivamente, los ciudadanos dispongamos de esos precios razonables que tenemos ahí; cualquier otro instrumento me parece forzado", ha añadido.

Planas ha dejado claro además que mantiene conversaciones "prácticamente todos los días" y "contactos regulares" con la cadena agroalimentaria, pero "sin cámaras y no en público".

Así se ha pronunciado después de que Díaz, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, mantuviera una reunión ayer con las asociaciones de la distribución (Anged, Asedas y Aces), así como de los consumidores, para abordar el precio de los alimentos básicos.

"El Gobierno está interesado en que todos los ciudadanos dispongan de alimentos de calidad en cantidad suficiente y a un precio razonable, esa es la intención del Gobierno y la mía como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y en eso estamos trabajando", ha afirmado Planas, quien ha reconocido que el contexto es "complejo", pero "salvaguardando los intereses de cada eslabón de la cadena alimentaria, los ciudadanos evidentemente esperan una contención de precios, porque lo necesitan desde el punto de vista del consumo".

